Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Dijital öğrenme platformu ile uzaktan eğitime başladılar - Haberler

Dijital öğrenme platformu ile uzaktan eğitime başladılar

Koronavirüs nedeniyle okulların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 Mart'ta tatil edilmesinin ve online eğitime geçileceğinin bildirilmesinin ardından, Uğur Okulları, 2 yıldır kullanılan veriye dayalı dijital eğitim yönetimi sistemi 'Metodbox' üzerinden ilk online derslere başladı.

23.03.2020 08:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:04
Dijital öğrenme platformu ile uzaktan eğitime başladılar

Koronavirüs nedeniyle okulların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 Mart'ta tatil edilmesinin ve online eğitime geçileceğinin bildirilmesinin ardından, Uğur Okulları, 2 yıldır kullanılan veriye dayalı dijital eğitim yönetimi sistemi 'Metodbox' üzerinden ilk online derslere başladı. Okuldan yapılan açıklamada, anlatımlı ders videoları, deneme sınavları, düzey ölçme, Türkiye geneli sıralama, duyuru ve takip gibi birçok farklı alanda hem öğrenci hem öğretmen hem de velilerin kullanımına sunulan Metodbox ile Uğur Okullarının eğitime teknolojik desteğini sürdürdüğü duyuruldu.

Uzaktan eğitim sistemini uzun yıllardır uygulayan ve bu yönde birikimlerinin olduğunu belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, bu sistemin Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı dijitalleşme ve eğitimde teknolojinin kullanılması çalışmalarının bir sonucu olduğunu söyledi. Uğur Okulları olarak 2 yıl önce geliştirdikleri ve kullanmakta oldukları 'Metodbox' platformundan online eğitim gerçekleştirdiklerini belirten Kulaberoğlu, "Bu platform öğrencinin hedefini belirleyip hedefine ulaşmak için takip etmesi gereken basamakların belirlenmesi ve bu basamaklar içerisinde süreci izlemekten tutun öğretmenin öğrenciye etüt tamamlama, ödev verme, video izleyebilmesi ve soru çözebilmesi ile cevap videolarının seyredilebilmesi için birçok özelliği olan bir uygulama. Biz bu uygulama üzerinden  devletimizin online eğitime devam edilsin şeklindeki kararına paralel olarak bugünden itibaren derslerimize sistemimiz üzerinden devam etmeye başladık" dedi.

"TÜRKİYE GENELİNDE İLK ONLİNE DENEME SINAVIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Metodbox altyapısının uzaktan eğitimde fark yarattığını ve tüm öğrencilere ücretsiz olarak sağlandığına da değinen Nevzat Kulaberoğlu sistem üzerinden ilk online deneme sınavlarını Türkiye genelinde 21 Mart Cumartesi günü gerçekleştirdiklerini söyledi. Öğrencilerin sisteme yüklenen uzaktan eğitim takvimlerine göre derslerini uzaktan alabileceklerini aktaran Kulaberoğlu, "Eğitim öğretimimiz kesintisiz bir şekilde devam edecek. Tüm bunların yanında, uzaktan eğitim programımızı hazırlayan deneyimli akademik kadromuz, ayrıca bu zamanı verimli değerlendirebilmek adına 200'den fazla öneriyi de öğrencilerimiz için derleyerek evlere ulaştırdı. Tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin ve velilerimizin yanındayız" diye konuştu.

"2020-2021 DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİM ÜCRETSİZ"

Nevzat Kulaberoğlu ayrıca Metodbox'ın, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Uğur Okullarına yeni kaydolan tüm öğrencilerin de ücretsiz olarak kullanımına sunulduğunu dile getirdi. Kulaberoğlu, "Yeni dönemde Uğurlu olacak öğrencilerin de sistemden faydalanmaları için adım attık, uzaktan eğitim süresince Metodbox ile tüm Uğurlu öğrencilerin yakınında olacağız" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzaktan eğitimde ilk dersi veren Bakan Selçuk, velilere seslendi Haberler
Uzaktan eğitimde ilk dersi veren Bakan Selçuk, velilere seslendi
Koronavirüs karantinasından kaçan şahıs, evinde yakalandı Haberler
Koronavirüs karantinasından kaçan şahıs, evinde yakalandı
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG’ye geliyor Haberler
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
HDP’li iki belediyeye kayyum atandı Haberler
HDP'li iki belediyeye kayyum atandı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz’den koronavirüse karşı 4 öneri Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Virüsü 15 dakikada tespit edebilen hızlı tanı kitleri yurda getirildi Haberler
Virüsü 15 dakikada tespit edebilen hızlı tanı kitleri yurda getirildi
Burcunuz bugün ne söylüyor? Haberler
Burcunuz bugün ne söylüyor?
Ölümcül koronavirüs bir komşu ülkemizde daha ilk kez görüldü Haberler
Ölümcül koronavirüs bir komşu ülkemizde daha ilk kez görüldü

Son Dakika Güncel Haberleri

Koronavirüs uyarısına rağmen açık olan 2 iş yeri mühürlendi - Haber Gerger'de, kızıl akbaba sayısı arttı - Haber BURSA Köpeğin motosiklet üzerinde seyretmesi kamerada - Haber ERZURUM Kahvehanelerin kapatılması onlara yaradı - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı - Haber Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı - Haber "Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar - Haber Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi - Haber Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi - Haber Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler
Loading