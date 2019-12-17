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"Dijital okur-yazarlık ve sosyal uyum programı" konferansı

Adıyaman Üniversitesi Kamu Yönetimi Topluluğu tarafından Adıyaman GAP Gençlik ve Kültür Evi çalışanlarından Cem Gerçek ve gönüllülerinden Onurcan Gündoğdu'nun konuşmacı olarak katıldığı "Dijital okuryazarlık ve sosyal uyum programı" konulu konferans düzenlendi.

17.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:34
Üniversitesi Kamu Yönetimi Topluluğu tarafından Adıyaman GAP Gençlik ve Kültür Evi çalışanlarından Cem Gerçek ve gönüllülerinden Onurcan 'nun konuşmacı olarak katıldığı "Dijital okuryazarlık ve sosyal uyum programı" konulu konferans düzenlendi.

Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, il göç idaresi uzman eğitimcileri, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Konferansın ilk bölümündeki konuşmasında sosyal medyanın faydaları, dijital okur-yazarlık, dijital hukuk, güvenli internet kullanımı ve sosyal uyum konularında bilgiler veren Gerçek, konferansın sosyal uyum kısmında ise ikincil koruma, geçici koruma, şartlı mülteci, sığınmacı, ayrımcılık ve çatışma yönetimi konularında bilgilendirme yaptı.

Konuşmasında, sosyal medya ve internetin amacına uygun kullanılması gerektiğine vurgu yapan Cem Gerçek ve Onurcan Gündoğdu, dinleyiciler tarafından kendilerine yöneltilen soruları cevapladı.

Konferansın ardından Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu tarafından konuşmacılara katılım belgeleri takdim edildi. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Gündoğdu, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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