Dijital orkestra kurup tabletten konser verdiler

Ortaokul öğrencilerinin görev aldığı dijital orkestra, yıl boyunca yürüttükleri çalışmanın sonunda, yaptıkları özel bestelerle tablet bilgisayarlar üzerinden konser verdiler.

Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları, eğitim teknolojileri alanındaki yenilikçi uygulamaları eğitim süreçlerine başarıyla entegre ederek, 21. Yüzyıl becerilerini öğrencilerine kazandırıyor. İzmir SEV İlköğretim Kurumları'nda, 2013-2014 eğitim öğretim yılında, 5. sınıflarla pilot olarak BYOD (kendi cihazını getir), 1:1 (bire bir) tablet bilgisayar kullanımına başlandı. Bu süreçte Matematik, Fen, Sosyal, Türkçe ve İngilizce eğitimi başta olmak üzere pek çok derste tablet bilgisayarlar kullanıldı. Okulun tüm paydaşlarıyla birlikte çalışılarak, proje bir sistem olarak okula entegre edildi.

TABLET ORKESTRASINDA ÖZGÜN ESERLER

Benzer bir entegrasyon süreci müzik derslerinde de gerçekleşti. Öğrencilerin, ilgileri ve dijital kaynakları kullanarak yaratıcılıklarını sergilemelerine de olanak sağlamak amacıyla yıl boyunca dijital orkestra dersleri işlendi. Müzik dersi, sadece dijital kaynaklar kullanılarak öğrencilere sunuldu. Çalışmalar kapsamında ortaokul öğrencilerinden oluşan bir dijital orkestra kuruldu. Bireysel potansiyellerini ortaya koymalarına destek veren orkestra derslerini alan öğrenciler, bu çalışmalarının sonunda bir konser verdiler. Dijital orkestrada görev alan 6. sınıf öğrencileri, derslerde öğrendikleri yöntemleri ve çalışmalarını, tablet bilgisayarlar üzerinden verdikleri konserle aileleriyle paylaştılar ve özgün bestelerini sundular.

TAKIM ÇALIŞMASI VE ARAŞTIRMA BECERİSİ

Öğrenciler, dijital orkestra derslerinde dinlemeyi ve üzerine çalışmayı sevdiği müzik türüne yönelik çalışmalar yapabiliyor. Öğrenciler; derslerde hem araştırıyor, hem müzik türlerinin farklarını keşfediyor, hem de kendi ilgili alanlarına göre müzik yapabiliyor. Dijital bir orkestrada çalışan 10-14 yaş arasındaki bireyler, çağımızın temel değerleri arasında olan sebat ve kararlılık yönünden gelişirken müzikal becerilerini kullanarak problem çözme, bağ kurma ve takım çalışması becerilerini geliştiriyorlar.