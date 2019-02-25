Dijital Oscar'ından Kiğılı'ya 3 Altın Ödül Birden!

Dijital dünyanın nabzını tutan MIXX Awards Türkiye Ödülleri bu yıl 9'uncu kez sahiplerini buldu.

IAB Türkiye tarafından 9'uncu kez düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödülleri Four Seasons Otel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 'Dijitallendiniz' teması ile gerçekleştirilen organizasyonda 28 ayrı kategoride 623 proje değerlendirildi.

Yılın en başarılı dijital kampanyalarının ödüllendirildiği MIXX Awards Türkiye'de Kiğılı, YouthWorks imzalı '10 Kasım' temalı reklam filmi ile Sosyal Medya - WOOM, Özel Gün İletişimi ve Online Reklam Filmleri ve Viral kategorisinde 3 Altın MIXX ödülünün sahibi oldu. Dijitalin Oscar'ı olarak kabul edilen törende ödülü Kiğılı adına Kiğılı Pazarlama Direktörü Gül Sağır Aydın, Reklam ve Yeni Medya Müdürü Tolga Şaylıman ve Marka Direktörü İlkay Keleş aldı.

ANAHTAR KELİME 'SAMİMİYET'

Dünyada pazarlama stratejilerinin baştan yazıldığına dikkat çeken Kiğılı CEO'su Halil Suerdem, "Hızla dijitalleşen bu yeni dünya düzeninin anahtar kelimesi ise 'samimiyet'. '10 Kasım' temalı reklam çalışmamız bunun en güzel örneği. Bugün bu anlamlı ödülü almamız ne kadar doğru bir iş çıkarmış olduğumuzu gösteriyor. Bu sebeple çok mutlu ve gururluyuz. Bundan sonra da topluma doğrudan dokunan; onları anladığımızı, onların değerlerini sahiplendiğimizi gösteren özgün çalışmalarla sesimizi duyurmaya devam etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

YILIN EN İYİ VİRALİ OLDU

'Bazı insanlar vardır ki önünde düğme iliklenir!' sloganıyla 10 Kasım'da anlamlı bir reklama imza atan Kiğılı, 12 saniyelik reklam filmi ile #AynıGünAynıDakika etiketiyle 10 Kasım Günü sosyal medyada binlerce insanın beğenisini kazanmıştı. 2 saatte 5 milyon izlenme oranına ulaşan film, birçok platformda son zamanların en iyi 10 Kasım reklamlarından biri olarak nitelendirildi.

Kaynak: Bültenler