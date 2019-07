'Dijital para birimleriyle alışveriş yapanların sayısı son üç yılda 10 bini aştı'

Seyahat girişimi webookin.com, Türkiye 'de online alışverişte kripto para birimleri kullanan kişi sayısının, son üç yılda 10 bin kişiye ulaştığını açıkladı.Kripto para birimleri adaptasyonunun artmasıyla dijital para birimleri kullanım alanları da genişlerken, webookin.com verileri, her üç kişiden birinin dijital para birimlerinin yatırımın geleceği olduğunu düşündüğünü gösterdi. webookin.com'un pazar araştırması sonucu ulaştığı verilere göre Türkiye'de, Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle alışveriş yapan 10 bin ile 12 bin arasında kullanıcı bulunuyor."Kripto paralarla ödeme eğiliminin her yıl yüzde 200 artacağını öngörüyoruz"Seyahat platformu webookin.com'un Kurucusu İzmirli girişimci Dorukcan Keskin , 2020 yılında uçak bileti alırken kripto para ile ödeme alabilmeyi hedeflediklerini belirtti. Keskin'e göre, girişim ilk olarak İzmirli bir iş insanından 250 bin lira tutarında tohum yatırım alarak başladı ve sonrasında çalışmalarını hızlandırdı.Yatırım için birçok ülkeyi değerlendirdiklerini, ancak Türkiye'nin potansiyeline inandıklarını belirten Keskin, şu değerlendirmeyi yaptı:"Öncelikli hedefimiz sayıları 10 bini aşan Türkiye'deki kripto para birimleri kullanıcılarına ulaşmak. Bu yatırımı Türkiye'de yapmamızın sebebi, kripto para birimleriyle ödeme eğiliminin önümüzdeki beş yıl boyunca her yıl yaklaşık yüzde 200 artacağına dair edindiğimiz araştırma verileri. Sektör çok hızlı büyüyor ve pazara Türkiye'de giren ilk online seyahat acentelerinden biri olmak istiyoruz. Aldığımız tohum yatırımın da gücüyle 2020 sonuna doğru ise araç kiralama ve otel rezervasyonları sektörlerinde hizmet vereceğiz.""Online işlemlerde 1.5 milyon dolara kadar sigorta söz konusu"Keskin, TÜRSAB belgesine sahip platformun, 500 binden fazla rotada her sınıftan uçak biletini kripto para birimleri ödeme seçeneğiyle sunmayı hedeflediğini belirtirken, kripto para birimleri kullanıcılarının site üzerinden biletlerini seçtikten sonra, QR koduyla veya seed hesabıyla ödemeyi direkt gerçekleştirebileceğini ve tüm komisyon masraflarının webookin.com tarafından karşılanacağını vurguladı.Kullanıcıların kur dalgalanmasından etkilenmeyeceğini öne süren Keskin, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:"Online ödeme sürecine dair tüm güvenlik sertifikalarını aldık. Ödeme tarafında oluşacak herhangi bir kayıp durumunda tüm işlemler 1.5 milyon dolara kadar sigortalı."Kadın istihdamını artırarak sosyal fayda sağlamak amaçlanıyorOnline turizm pazarında ciddi bir potansiyele sahip olan İzmir'e yatırım yapan girişimin, yenilikçi adımların yanı sıra sosyal fayda oluşturmaya da odaklandığına dikkat çekildi. Platformun, elde ettikleri net karın yüzde 10'unu, kadınların fiziksel ve psikolojik şiddete uğramaması için çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşmayı ve kadın çalışan sayısının yüzde 75 ve üzerinde tutulacağı bir şirket kültürü oluşturmayı hedeflediği vurgulandı.(Fotoğraflı)