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Dijital pazarlama ve sosyal medya eğitimi

Sorgun Gençlik Derneği tarafından gençlere yönelik dijital pazarlama ve sosyal medya eğitimi düzenlendi.

01.10.2019 16:56Dijital pazarlama ve sosyal medya eğitimi
Sorgun Gençlik Derneği tarafından gençlere yönelik dijital pazarlama ve sosyal medya eğitimi düzenlendi.

Sorgun Gençlik Derneği Merkezi salonunda, PRODES programı kapsamında finanse edilen "Gençler Gelişiyor, Hayatlar Değişiyor Projesi" kapsamında düzenlenen eğitimde, dijital araçlar ve sosyal medya araçlarının kişisel ve iş dünyasına yönelik etkili kullanılmasına yönelik bilgi verildi.

Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, teknolojik imkanların kullanılarak yapılan tanıtım, reklam ve satış işlemlerinin yürütüldüğü dijital pazarlama eğitim düzenlediklerini belirterek, "Yaşanan işsizlik sorununun aksine dijital pazarlama sektöründe gerekli personel bulunamıyor. Biz de bu kapsamda dijital pazarlama alanında çalışmak ve kendini geliştirmek isteyen gençler için iki günlük bir başlangıç eğitimi düzenledik." dedi.

Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

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