Dijital pazarlamada sahte reklam tuzağına düşmeyin

İYİ BOTLAR KÖTÜ BOTLARA KARŞI

"Sahte internet trafiği söz konusu olduğunda asıl suçlu botlar gibi görünür. Yine de her botun pazarlama kampanyası için kötü ya da zararlı olduğunu düşünmemek gerekir. Imperva's 2016 Trafik Raporu'na göre online trafiğinin yüzde 52'si botlar tarafından sürdürülmekte, bunun yüzde 22,9'u iyi botlar, yüzde 28,9'u kötü botlar tarafından yapılmaktadır. Bu da internet trafiğinin sadece yüzde 48,2 sinin gerçek insanlar tarafından yürütüldüğünü gösteriyor. Sahte internet trafiğinin arkasında birincil olarak kötü botlar bulunmaktadır.

SAYFA GÖRÜNTÜLEME ANİDEN YUKARI FIRLARSA...

Sahte internet trafiğinin etkisine karşı ilk adım, sahte online haber 'story'lerinin ortaya çıkmasına yardımcı olan faktörlerin neye benzediğini bilmektir. Aranacak şüpheli işaretlerden bazıları, online trafik modelinde önemli değişiklikler olmasıdır. Örneğin, herhangi bir yeni kampanya olmadığı halde sayfa görüntüleme aniden yukarı fırlarsa, bunun arkasında kötü bir bot olabilir.

Diğer analitikler de sahte hareketliliğe işaret eder. Bu ölçümler, hemen yüksek çıkma oranları ve normal görüntülenme sürelerinden daha az görüntüleme ile gerçek müşterilerden daha fazla ziyaret ederler. Daha yüksek hemen çıkma oranları, normal sayfa görüntüleme sürelerinin altında ve müşterilerden daha fazla ziyaret içerir. Tüm bunlar devreye bir bot girdiğinin belirtisi olabilir. Ayrıca, bilinmeyen domainlerden sitenize trafik geliyorsa, bu domainlerin bot olup olmadığını kontrol etmek gerekebilir.

BİLİNEN REKLAM NETWORKLERİNE ODAKLANIN

Ne arayacağını bilmek savaşın yarısıdır. En büyük savaş ise sitenizin güvenliğini artıracak ofansif ve defansif stratejiler eklemek ve online reklam kampanyası erişimini geliştirmek olacaktır.

Öncelikle gerçek insanlarla bağlantılı sonuçlar almak için iyi bir adı olan ve bilinen reklam networklerine odaklanın. Anlaşma sunan veya incelemek üzere tanınmış bir adı olmayan herhangi bir networkten uzak durun. Kusursuz bir tanınırlığı olan bir network için bile adaylara yayıncı trafiğinin orijini hakkında soru sormak yine de iyi bir fikirdir.

PLATFORMLAR VE ÇÖZÜMLER

Pazarlamacılar için dolandırıcılık çevrimiçi trafikte artan durum göz önüne alındığında gerekli bir yatırım olabilecek başka araçlar da var. Sahte trafiği elemek için, sahte trafiğin yakalanıp filtrelenmesini sağlamak için birden fazla kontrol noktası sistemi kurun. Her pazarlama kampanyası, tanımlanmış hedefleme ile oluşturulmalıdır. Ayrıca raporlama, manuel kararlar almak için yeterince net olmalı ve üçüncü taraf dolandırıcılık karşıtı araçlarla iki kez kontrol edilmelidir. Yaklaşımınızın her bir katmanı, giderek daha güçlü bir koruma katmanını temsil ediyor.

SAHTE TRAFİKLE SAVAŞMAK

Sahte çevrimiçi trafiğe karşı sürekli mücadele için pazarlamacıların gerekli yatırımlar olarak dikkate aldığı iki tür araç vardır. Gerçek trafiğin ne olduğunu ve insan davranışlarını taklit etmeye çalıştığını tahmin etmek için olasılık modelleri kullanan Forensiq veya Anura gibi dolandırıcılık karşıtı çözümler vardır. Bu tür çözümler, tüm büyük reklam ajansları tarafından kullanılır. Bununla birlikte, büyük bir dezavantajı, trafiği durdurmak için derhal harekete geçmeden kötü trafiği tahmin etmeleri ve işaretlemeleridir. Bu da ortaklarla ilişkilere zarar verebilmektedir.

Diğer araçlar, tüm pazarlama kanallarınızı izlemeniz ve yönetmeniz için bir yol sunan platformlardır. İzleme platformları tüm kullanıcı trafiğine doğrudan dahil olduğu için, pazarlamacıların hangi tür trafiğin kabul edilemez olduğu konusunda belirleyici kurallar koymasına ve bu trafiği hemen engellemesine olanak tanır.

Günün sonunda, bot trafik sahtekârlığı birilerine para kazandırdıkça, sahte trafik göndermek için yeni taktikler de ortaya çıkmaya devam edecektir. Pazarlamacıların, doğal olmayan trafik kaynaklarına karşı uyanık olmalarını sağlamak, çabalarını destekleyen araçları kullanmaları ve büyük bir sahtekarlık salgını olduğunda, durumdan her zaman haberdar olmaları gerekir."

Kaynak: Bültenler