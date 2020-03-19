Dijital platformlardan haber kanallarının izlenme oranını ikiye katladı

Türkiye 'nin sevilen dijital platformu , bu dönemde hem üye hem de izlenme sayılarındaki artışın yanı sıra gündemi kaçırmak istemeyenlerin canlı yayın üzerinden haber kanallarını izlenme oranının ise iki katına çıktığının altını çizdi.

Koronavirüs salgını riskine karşı alınan önlemler çerçevesinde okulların tatil edilmesi ve birçok şirketin evden çalışma sistemine geçişi, evde geçirilen zamanı artırdı. Yetkili mercilerin uyarıları nedeniyle sosyal izolasyon yaşayanlar, bu süreci daha keyifli, verimli ve gündemden uzaklaşmadan geçirmek için çeşitli aktivitelere yöneldi. Dijital platformları izlemek de bu aktivitelerin en ilgi görenlerinden biri oldu.

Günlük koşuşturma içinde diziler dahil birçok içeriği hafta sonu ya da akşam saatlerinde takip edenler,günü dijital platformlarda geçirmeye başladı.

Dijital platformdan haber izlenme oranı %50 arttı

12 Mart 2020 tarihinden bu yana haber kanallarına büyük ilgi vardı. Canlı yayın özelliği üzerinden haber kanallarının izleme süreleri neredeyse yüzde 50 artış gösterdi.

Kaynak: Bültenler