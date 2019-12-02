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Dijital Ruh: insan ve teknoloji arasındaki yaratıcı ortaklık

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan Dijital Ruh: İnsan ve Teknoloji Arasındaki Yaratıcı Ortaklık isimli kitap raflardaki yerini aldı.

02.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:53Dijital Ruh: insan ve teknoloji arasındaki yaratıcı ortaklık

Bilim kategorisinde yayımlanan kitap, Berkeley Üniversitesi Profesörü Edward Ashford Lee tarafından kaleme alındı, Avni Uysal ve Gizem Uysal tarafından Türkçeye kazandırıldı.

Dijital Ruh: İnsan ve Teknoloji Arasındaki Yaratıcı Ortaklık isimli kitap Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlandı. Bilim kategorisinde kitapseverlerin beğenisine sunulan kitap, Berkeley Üniversitesi Profesörü Edward Ashford Lee tarafından kaleme alındı, Avni Uysal ve Gizem Uysal tarafından Türkçeye çevrildi.

Kitap, teknolojinin insan hayatına girmesinin ardından oluşan farklı fikirlerden yola çıkarak "Gerçekte teknoloji nedir?" sorusunun yanıtını arıyor. Kimilerinin teknolojinin her şeye hâkim olduğu gelecekten korktuğu, kimilerinin ise geleceğe olağanüstü bir coşkuyla yaklaştığı ve fiziksel dünyadaki her şeyin aslında tamamen dijital bir hesaplama olduğunu iddia ettiği bir karmaşada, "Teknoloji zaten var olan şeylerin keşfedilmesinden ibaret midir, yoksa buluşmalar mı var eder onu?" sorularını yanıtlamak için Platon'un felsefesine değiniyor.

Teknolojinin insanlar tarafından keşfedilen Platonik İdeallerden oluştuğu düşüncesi ile yaratıcı bir süreç olduğu düşüncesini karşı karşıya getiren kitap, "Teknoloji mevcut hızıyla zaman içinde insana üstün gelebilir mi?" sorusuyla insanlar ve makineler arasındaki rekabete odaklanıyor. Edward Ashford Lee, aslında böyle bir rekabet olmadığını, evrim sürecinden birlikte geçildiğini iddia ediyor. Bir yin ve yang dengesiyle teknoloji tarihinin en alt basamağından en üst basamağına doğru tırmanarak okura adeta bir teknoloji felsefesi sunuyor.


Berkeley Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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