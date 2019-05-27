Dijital Sanatlar Alanında Üretim Yapan Gençlerin Buluştuğu Program

Jüri değerlendirmesi sonunda 2019 yılı programına katılmaya hak kazanan 12 proje, biyo sanat, veri sanatı, yeni medya ve kinetik sanat kategorilerindeki eserlerden oluşuyor. ArtBizTech ayrıca, dijital sanatlar konusunda eserler üreten gençlerin uluslararası mobilitesini artırmak adına da yepyeni bir proje başlattı.

Sanattan ilham alan inovasyon projelerinin önünü açmak ve gençlerin teknolojik ve bilimsel unsurlar içeren sanatsal üretimlerini desteklemek hedefiyle yıl boyunca farklı sergi ve etkinliklerle dinamik kalan inovasyon ekibi ArtBizTech'in, ana destekçisi olduğu bang. Prix'nin 2019 yılı projeleri, 14-29 Haziran tarihleri arasında izleyicilerle buluşacak.

bang. Prix programına seçilerek biyo sanat, veri sanatı, yeni medya ve kinetik sanat kategorilerinde üretimler gerçekleştiren genç sanatçıların eserlerinden derlenen sergi, Columbia Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin bir girişimi olarak kurulan Studio-X Istanbul'da düzenlenecek. Sergi boyunca ayrıca Studio-X bünyesinde, hem sanat hem iş dünyasına yönelik günceli yakalayan, sanat ve teknoloji arasındaki bağı güçlendiren, yeni perspektifler kazandıran konuşmalar gerçekleşecek.

Sanattan ilham alan inovasyon projelerinin önünü açmak ve gençlerin teknolojik ve bilimsel unsurlar içeren sanatsal üretimlerini desteklemek amacıyla son üç yıldır ArtBizTech'inana destekçisi olduğu program, iş ve teknoloji dünyasına dijital sanatlar aracılığıyla katkı sağlıyor. Başvuru, mentorluk ve sergileme aşamalarından oluşan programın başvuru süreci 17 Aralık 2018 tarihinde sonlandı. Jüri üyelerinin program katılımcılarını belirlemesinin ardından mentorluk toplantıları düzenlendi.

bang. Prix programında eserler bu sene, Borusan Holding CEO'su Agah Uğur, İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer, Amber Platform'dan da tanıdığımız sanatçı, küratör, eğitimci Ekmel Ertan, ODTÜ Enformatik Enstitüsü'nde çalışmalarını yürüten Yard. Doç. Elif Sürer, çalışmalarına Stanford Üniversitesi Genom Teknoloji Merkezi'nde devam eden Yard. Doç. Gözde Durmuş ve yeni medya sanatçısı Ozan Türkkan'dan oluşan 2019 jürisi tarafından değerlendirildi.

2019 yılı programına katılmaya hak kazanan 12 projenin sahipleri, iş, sanat, teknoloji ve akademik dünyadan gelen mentorlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Mentorlar projelere kendi uzmanlıklarına göre yorum ve öneriler getirerek destek verdi.

Kaynak: Bültenler