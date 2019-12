Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Ülkemizin ve sektörün gelişimi için en kilit nokta, 5G ve sonrasında gelecek olan yeni nesil teknolojileri destekleyebilecek fiber altyapının inşa edilmesi." dedi.Kıraç, Turkuvaz Yayın Grubu dergisi Para tarafından düzenlenen 2. Dijital Şehircilik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, içinde bulunulan teknoloji çağının önemine işaret ederek, tüm dünyada Endüstri 4.0'a uyum sağlama konusunda küresel düzeyde bir yarış bulunduğunu ifade etti.Bu yarışta var olabilmenin temel unsurunun dijitalleşmeden geçtiğini belirten Kıraç, sürekli gelişen ve dijitalleşen dünyada var olabilmek için Türkiye için "durmak" gibi bir lüks bulunmadığını söyledi.Kıraç, dijitalleşme sürecinin her alanda yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Şehirleşme de bunlardan biri... Şehir hayatının, buna bağlı olarak da toplumsal refahı sürdürülebilir bir anlayışla ele almak için de yaşadığımız kentlerin dijitalleşmesinin elzem olduğuna inanıyoruz. Dünyada megakentlerin sayısı her geçen gün artarken, altyapı, ulaşım ve enerji başta olmak üzere kalabalık kent nüfusunun artan taleplerini karşılamak ve yönetmek tüm dünyayı yenilikçi çözümler üretmeye zorluyor.Birleşmiş Milletler'in 2018 yılında yayınladığı Dünya Şehirleşme Öngörüleri raporuna göre, 2050 yılında her 3 kişiden 2'si şehirlerde yaşayacak. Bizler de içinde yaşadığımız şehirleri daha yaşanılır kılmak ve kentlerin büyüyen ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için teknolojinin sağladığı imkanlardan faydalanmalıyız."Kıraç, Türkiye'nin önündeki önemli hedeflerden birinin de "2023 Türkiyesi" vizyonu olduğu anımsatarak, Türkiye'nin, bu hedefe ulaşmak için her alanda var gücüyle çalıştığını ve son 10 yılda dijitalleşmede büyük mesafe katettiğini söyledi.Türk Telekom olarak ilk günden bu yana bu hedefe koşulsuz destek verdiklerini ifade eden Kıraç, "Ülkemizin ve sektörün gelişimi için en kilit nokta, 5G ve sonrasında gelecek olan yeni nesil teknolojileri destekleyebilecek fiber altyapının inşa edilmesi." dedi.Kıraç, son 10 yıldır tamamıyla Türkiye'nin dijital dönüşümüne ve yeni nesil 5G teknolojisinin yer altındaki altyapısını sağlayacak fiber şebekeyi yaygınlaştırmaya odaklandıklarını vurguladı."5G'nin nimetleri, günlük hayatımızı da çok farklı şekillerde etkileyecek"Yusuf Kıraç, "2023 Türkiyesi, 5G'ye geçmiş, yeni nesil iletişim teknolojilerini tüm sektörlere başarıyla uygulamaya başlamış, Endüstri 4.0'a adapte ettiği sanayisiyle ekonomik verimliliğini arttırmış, akıllı tarım, uzaktan eğitim, uzaktan sağlık uygulamaları ve uzaktan tıbbi operasyonlar gibi teknolojinin son imkanlarının yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığı bir ülke olacak." değerlendirmesinde bulundu.Kıraç, 5G'nin nimetlerinin, günlük hayatı çok farklı şekillerde etkileyeceğine işaret ederek, hayata geçecek tüm teknoloji ve hizmetlerin fiber altyapı sayesinde mümkün olacağını vurguladı.Türkiye'nin 81 ilinde 20,3 milyon haneyi kapsayan yaygın fiber altyapıları ile yeni nesil şehirlerin ihtiyaç duyduğu yüksek hız ve geniş kapasiteli altyapıyı sağladıklarını bildiren Kıraç, şöyle devam etti:"Aslında bu teknolojilerin pek çoğu, Türk Telekom'un desteği ve katkılarıyla daha bugünden ülkemizde uygulanmaya başlandı bile... Bir yandan doğru altyapı kurgularını geliştirirken, Türk Telekom teknolojilerini bu altyapılar üzerinde şekillenen yaşamı destekleyecek çözümlerle akıllı hale getirmeyi de hedefliyoruz.Türkiye'nin belirli bölge ve şehirlerinde hayata geçirdiğimiz akıllı şehir uygulamalarıyla ulaşım, şehir planlaması, üretim ve enerji verimliliği, katı atık yönetimi gibi pek çok alanda kayda değer çözümler üretiyoruz. Atılan adımlar ve gerçekleştirilen projelerin başarıları, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.""700 binin üzerinde vatandaşımız açık alan Wi-Fi hizmetimizden yararlandı"Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Kıraç, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken, yeni nesil şehir uygulamalarıyla elektrikte yaklaşık yüzde 40, sulamada yüzde 30'a varan tasarruf sağlayabildiklerini aktardı.Kıraç, "Akıllı ulaşım uygulamalarıyla trafikte geçirilen süreden yaklaşık yüzde 35 tasarruf sağlıyoruz. Bu sürenin düşmesine bağlı olarak karbon salınımı yaklaşık yüzde 25 azalıyor ve yüzde 30'a kadar yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Türk Telekom olarak, belediyelerin bu alanlardaki harcamalarında tasarruf etmelerine imkan verirken, çalışmalarımız kapsamındaki bölgelere akıllı çözümler sunarak bu bölgelerdeki belediyelerin teknolojik dönüşümlerine de büyük katkı sağlıyoruz." diye konuştu.Türk Telekom olarak, 47,6 milyon aboneye hizmet sunarken bir yandan da yaptıkları yatırımlarla Türkiye'nin dijital dönüşümüne hizmet ettiklerini aktaran Kıraç, akıllı sağlık uygulamaları kapsamında, şu ana kadar 400'ün üzerinde kronik hastanın sağlık durumlarının takip edilip periyodik kontrollerinin yapılmaya başlandığını bildirdi.Kıraç, "Akıllı çevre uygulamalarımızla şimdiye kadar 700 binin üzerinde vatandaşımızın açık alan Wi-Fi hizmetimizden faydalanarak bu noktalardan bilgiye ücretsiz ulaşmalarını sağladık. Tamamlanmış Akıllı Şehir projelerimiz ile birlikte çok sayıda ilde deneme ve 81 ilde yaygınlaştırma çalışmalarımız devam ederken, akıllı şehirlerin yanında akıllı organize sanayi bölgesi ve akıllı kampüs ile enerji verimliliği alanında da güneş enerji panelli akıllı direk çözümleri üzerinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.Zirve kapsamında düzenlenen "Dijitalleşmede Türkiye'den Örnekler" panelinde farklı şehirlerden gelen belediye başkanları, akıllı şehirleri masaya yatırırken, diğer panellerde "Dijital Dönüşümde Gelecek Vizyonu ve Çözümler" ve "Şehri Tasarlayanların Dijital Geleceğe Bakışı" konuları ele alındı.