Dijital Sigortacılığın Dünya Devleri İstanbul'da Buluştu

Warburton: "Türk ekonomisinin büyüklüğüne güveniyoruz"

Dünya sigorta sektörünün bugününün ve geleceğinin konuşulduğu "Global Insurtech Summit 2019'' İstanbul'un açılış konuşmasını yapan Insurtech HUB Genel Müdürü Andrew Warburton, "Insurtech yatırımlarında merkez olarak Türkiye'yi seçmemizin temel nedeni, Türkiye ekonomisinin büyüklüğü" dedi.

Sigorta sektöründe devrim niteliğindeki teknolojilerin yeni ismi Insurtech'in, Türkiye'deki çalışmalarına hız katmak ve Insurtech startuplarına destek olmak amacıyla kurulan Insurtech HUB, ilk faaliyeti olarak dünyanın en popüler Insurtech devlerini İstanbul'da ağırlıyor. EuroEvents ve Insurtech HUB'ın ortaklaşa düzenlediği Global Insurtech Summit İstanbul 2019, 3-4 Nisan tarihleri arasında Beşiktaş Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel'de düzenleniyor. Yıldız Teknopark ve Yıldız Kuluçka Merkezi'nin destek verdiği zirveye, 30'dan fazla ülkeden 30'dan fazla konuşmacı, 220'den fazla temsilci katılıyor.

Warburton: "Desteklediğimiz girişimleri global arenaya taşımayı hedefliyoruz"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Insurtech HUB Genel Müdürü Andrew Warburton, "Insurtech, mevcut sigorta sektörü modelinden tasarruf ve verimliliği artırmak için tasarlanan teknoloji yeniliklerinin kullanımını ifade eder. Insurtech, "sigorta" ve "teknoloji"nin bir bileşimidir. Insurtech yatırımlarında merkez olarak Türkiye'yi seçmemizin en temel nedeni büyük bir ekonomiye sahip olması, devletin bu alana önem vermesi ve yatırım yapmaya istekli olmasıdır. Türkiye ekonomisinin büyüklüğüne güveniyoruz. Insurtech alanındaki faaliyetlerin artmasını sağlamak ve desteklediğimiz bu girişimleri global arenaya taşımak hedefindeyiz. Değişen müşteri talepleri, yeni teknolojiler ve ekonomik gelişmelerin bir sonucu olarak, sigortacılık ekosistemi değişime zorlanıyor. Bu değişim, Insurtech HUB' ın faaliyetleriyle daha da hızlanacaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler