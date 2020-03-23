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Dijital Sınıf, Ödemişli öğrencilerin hizmetinde

Ödemiş Belediyesi, eğitime destek çalışmaları çerçevesinde yeni bir hizmeti Ödemişli öğrencilerle buluşturuyor. Bin 500 saatlik video ders, canlı ders yayınları ve soru havuzunu içeren Dijital Sınıf ile ortaokul ve lise öğrencilerinin gelişimine destek verilecek.

23.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:19
Dijital Sınıf, Ödemişli öğrencilerin hizmetinde

Ödemiş Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği adına önemli bir projeyi hayata geçirdi. 5. sınıf ile 12. sınıf arasındaki Ödemişli ortaokul ve lise öğrencilerinin ve öğretmenlerin internet üzerinden ücretsiz yararlanabilecekleri Dijital Sınıf, Ödemiş Belediyesi tarafından hizmete sunuldu.

Öğrencilerin evde geçen günleri için ders takviyesi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen 2019-2020 Eğitim Müfredatı'na uygun olacak şekilde hazırlanan Dijital Sınıf, ortaokul ve lise öğrencileri için toplam bin 500 saatlik video ders içeriyor.

Ödemişli öğrenciler, uzaktan erişim tekniğine dayalı Dijital Sınıf'tan yararlanabilmek için http://dijitalsinif.odemis.bel.tr/ adresi üzerinden bağlanıp öncelikle T.C. kimlik numaraları ile hesap oluşturup şifre alacaklar. Bilgisayar, tablet veya cep telefonlarından günün her saatinde ulaşılabilecek Dijital Sınıf'ta Ödemişli öğrenciler dersleri izleyip alıştırma sorularını indirip çözebilecek. Destekleyici bir eğitim modeli olan sistemde öğrenciler dijital soru havuzundan yararlanıp deneme sınavlarına da katılabilecek.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler için canlı yayın desteği

Ayrıca sınavlara hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için eğitim öğretim dönemi boyunca haftada iki gün canlı ders programlanacak. 4K ve çift katmanlı çekilen ders videoları işitme engelli öğrenciler için alt yazı ile sistemde yer alacak.

Öğrencilerin başarı grafiği de aynı site üzerinden velileri tarafından takip edilebilecek. Okul ziyaretlerinde hem öğrencilik hem de öğretmenlik günlerindeki heyecanı yaşadığını ifade eden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemişli öğrencilerin geleceğe emin adımlarla hazırlanmasına bir katkı olarak Dijital Sınıf'ı hizmete sunduklarını vurguladı.

"Öğretmen Mehmet Eriş olarak çok heyecanlıyım"

Başkan Eriş, "Ödemiş'te yaşayan tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin internet üzerinden sınırsız şekilde yararlanabileceği "Dijital Sınıf" ile çocuklarımızın gelişimine katkı sunacağız. MEB müfredatına uygun bir takviye hizmeti olan Dijital Sınıfımızdan tüm öğrencilerimiz ücretsiz yararlanacaklar. Ödemişli öğrencilerimizin Ödemiş Belediyesi'nin ortaya koyduğu gönüllülük esaslı bu güzel proje ile geleceğe emin adımlarla ilerleyeceklerine yürekten inanıyorum. Öğretmen Mehmet Eriş olarak kentimizdeki eğitim hayatına katkı sunan her projeden büyük heyecan duyuyorum. Çağımızın bir gereği olan "Dijital Sınıf" ile Türkiye'nin en büyük uzaktan eğitim hizmeti, Ödemişli öğrencilerimizle buluşuyor" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Ödemiş Belediyesi, Ödemiş, Güncel

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