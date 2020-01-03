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Dijital takograf eylemine polis izin vermedi: 3 gözaltı

ŞANLIURFA'da dijital takograf uygulamasına karşı çıkan nakliyeciler, yol kapatarak eylem yapmak istedi.

03.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:53 Dijital takograf eylemine polis izin vermedi: 3 gözaltı

ŞANLIURFA'da dijital takograf uygulamasına karşı çıkan nakliyeciler, yol kapatarak eylem yapmak istedi. eylemlerin valilik kararı ile yasak olduğunu hatırlatarak izin vermezken, yaşanan gerginlik sonrası 3 kişi gözaltına alındı.Kentte faaliyet nakliyeciler 1 Ocak'tan itibaren zorunlu hale getirilen 'dijital takograf' uygulamasını protesto etmek için Şanlıurfa-Akçakale karayolunda toplandı. Yaklaşık 100 kişilik grup uygulamanın altyapısı hazır olmadan yürürlüğe girdiğini belirterek uygulamanın geri çekilmesi için basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis toplanan gruba kent merkezi ve ilçelerde valilik tarafından basın açıklaması, eylem, miting çadır kurma etkinliklerin 1 ay boyunca yasak olduğu hatırlatıldı. Bu duruma tepki gösteren grup açıklama için bu kez kamyon garajına gitti. Ancak burada da polisin izin vermemesi üzerine grup Şanlıurfa-Akçakale karayolunu trafiğe kapatmak istemesi üzerine çıkan gerginlikte 3 kişi gözaltına aldı. Çevik kuvvet polisinin uyarısı üzerine yolu açan nakliyecilerin bekleyişleri devam ediyor.



Şanlıurfa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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