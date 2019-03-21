Dijital Tarımda Yerli ve Milli Ürün ' Filiz '

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNE HER AN ULAŞMA İMKANI

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, " Türkiye'de nüfusun nerdeyse %20'si tarımdan geçiniyor. Ülke gayrisafi hasılasının %8'i tarımdan üretiliyor. Turkcell dijital operatör stratejimizin bir parçası olarak ülke için bu kadar önemli bir sektöre yönelik birçok hizmet sunmaktayız. Böylelikle hem tarımsal üretimin hem de çiftçilerin gelirlerinin artmasına destek oluyoruz. Pazara sunduğumuz Turkcell Filiz çözümümüz, sensörler aracılığı ile toprak ve havanın farklı değerlerini düzenli olarak takip edip yapay zekâ ile oluşturulan algoritmalar ile birleşerek; bitkinin gelişimi için ne yapılması gerektiği, su ihtiyacı ve hastalık riskleri gibi kritik bilgileri üreticilere mobil uygulama aracılığıyla anlık olarak sunuyor, önlem almalarını sağlıyor. Filiz ayrıca, dijital kanallardan ziraat mühendisine ulaşabilme yönüyle de öne çıkıyor. Üreticilerin yaklaşık yarısı teknik desteğe ulaşamıyor. Bu doğrultuda teknik bilgiye dijital kanallardan çok daha kolay şekilde ulaşılabilecek servisler hazırlıyoruz. Bu imkânları teknoloji ile birleştirdiğimizde üretim potansiyelinin artırıldığınıgöreceğiz " dedi.

SEKTÖRÜNDE TEK YERLİ VE MİLLİ ÜRÜN

Turkcell'den satışa sunulan tarım cihazı Filiz, yerli ve milli ürün olarak sektöründe tek olmasıyla da dikkat çekiyor. Filiz hastalık, şiddetli yağış, don gibi durumlarına karşı erken uyarı vererek kullanıcılarını olası zararlardan koruyor. Kullanıcının tarlasıyla ilgili son verilere cepten anında ulaşma kolaylığı sunan Filiz, 60 farklı bitki için yetiştiricilik bilgisi içeriyor. Böylece bitkilere zarar verebilecek mantar hastalıklarından haberdar olma ve en uygun ilaçlama zamanı planlamayı mümkün hale getiriyor. Tarlanın su ihtiyacı cepten anbean görüntülenebilirken, uzman ziraat mühendislerine uygulama üzerinden yazılı, sözlü veya fotoğraf yoluyla sorularına cevap alabilmeve destek alma imkanı sunuluyor. İ

Kaynak: Bültenler