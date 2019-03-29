"Dijital Teknoloji Geliştiriciler" İçin SAS'tan Ücretsiz Online Sertifika Eğitimi

Gelişmiş analitik ve yapay zekada dünya lideri olan yazılım devi SAS, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ile birlikte hayata geçirdikleri "Dijital Teknoloji Geliştiriciler" projesi kapsamında önemli bir adım attı. Geleceğin meslekleri arasında yer alan veri analitiği uzmanı yetiştirmek amacıyla SAS® Yazılımı Sertifikalı Genç Profesyoneller adlı oldukça prestijli online sertifika programını Türkiye'de erişime açtı.

Türkiye'nin her yerinden tüm Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin tamamen ücretsiz olarak yararlanabileceği sertifika programına https://www.sas.com/tr_tr/learn/certified-young-pr... sitesi üzerinden kayıt yapılabiliyor.

SAS® Yazılımı Sertifikalı Genç Profesyoneller adlı online sertifika programı, Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde öne çıkmasını sağlayacak yetişmiş insan gücü açığının kapatılmasında önemli bir rol oynaması beklenen "Dijital Teknoloji Geliştiriciler" projesinin önemli bir ayağı olarak kabul ediliyor. Sertifika programı yüzlerce gencin Veri Analitiği alanında uzmanlaşarak, yeni bir kariyer fırsatı yakalamasını sağlayacak. SAS yazılımlarını kullanmayı öğrenecek ve SAS sertifikası alacak olan gençlerin, geleceğin meslekleri arasında yer alan veri analitiği uzmanı olarak SAS profesyoneli arayan şirketlerde çalışma fırsatı yakalayacak.

Sertifika eğitiminin online olması zaman ve mekan sınırını ortadan kaldırarak, bireylerin kendi programını oluşturmasına izin veriyor. Online kayıt olduktan sonra SAS'ın akademik amaçlı programını indirecek olan öğrenciler e-öğrenme sınıflarında gerekli bilgileri edinecek, çevrimiçi web seminerlerinde ise; SAS uzmanlarına akıllarına takılan soruları sorabilecek, güncel bilgileri, ipuçlarını edinecek ve altın değerinde tavsiyeler kazanacaklar. Programın tüm aşamalarını tamamladıktan sonra sertifika sınavına girecek olan öğrenciler, sınavı başarıyla geçmeleri durumunda sertifika almaya hak kazanacaklar.

Kaynak: Bültenler