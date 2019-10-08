"Dijital uyuşturucu" uyarısı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulunca, dijital oyunların çocuk ve gençleri farkında olmadan bağımlılığa ittiği vurgulanarak, aileler çocuklarının özellikle saat 02.00 ile 05.00 arasındaki internet bağlantılarını kontrol etmeleri konusunda uyarıldı.

AÜ SODİGEM Bilim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, "çevrimiçi bir intihar oyunu" olarak anılan Mavi Balina'nın, dünya genelinde birçok çocuk ve gencin ölümü ile ilişkilendirildiği belirtildi.

Söz konusu oyunda çevrimiçi ortamlarda özel linklerle oyunculara ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle de yasaklanması konusunda herhangi bir girişimde bulunulmamaktadır. Ülkemizde Mavi Balina ile bağlantılı intihar vakalarının olduğu da iddia edilmektedir. Son olarak Trabzon'da yaşanan TEOG dereceli 14 yaşındaki kızın ölümünde de Mavi Balina oyunu şüphesi sürmektedir. Oyunda, 50 gün boyunca 50 görev gerçekleştirmesi beklenen oyuncunun, son görevinde ise intihar etmesi gerekmektedir. Mavi Balina oyununda, oyuncuya verilen görevler, 'bir korku filmi izle, koluna kesici bir aletle bir balina resmi çiz, jiletle elini kes, yüksek bir yerden atla ve kendini öldür' şeklindedir. Mavi Balina'nın yaratıcısı Rus asıllı Philipp Budeikin oyundan dolayı intihar edenlere 'biyolojik atık' diyerek toplumda temizlik yaptığını belirtmiştir."

"Çocuklardaki değişiklikler göz ardı edilmemeli"

Mavi Balina ve benzeri tehlikeli dijital oyunlar konusunda çocuk ve gençlerin yanı sıra aileleri ve eğitimcileri de uyaran SODİGEM Bilim Kurulunun açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

"Çocuk ve gençler, kendini ispatlama, onanma, takdir görme ihtiyaçlarını sosyal ağlar aracılığıyla gerçekleştirmek istemektedir. Ancak bu tehlikeli dijital oyunlar ile çocuk ve gençler farkında olmadan adeta bir bağımlılık sürecine girmektedir. Buna 'dijital uyuşturucu' denilmektedir. Çocuk ve gençler, bu bağımlılık süreci sonunda intihara yönelmektedir. Aileler, mutlaka çocuklarının internet bağlantılarını takip etmeliler. Özellikle 'kriminal zaman dilimi' olarak adlandırılan ve 02.00 ila 05.00 saatleri arasını kapsayan sürede online suç bağlantılarının gerçekleştiğini bilmelidirler. Çocuklarında ani motivasyon kaybı ve hırçınlık, günlük sosyal hayatın dışına çıkma, sürekli odasında kalma gibi değişimler gördüklerinde bunları göz ardı etmemelidirler."

Açıklamada, sosyal medya ve dijital güvenliğe yönelik önemli çalışmalar yapan ve AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın projesi olarak kurulan SODİGEM'in, "Tehlikeli Dijital Oyunlar Kitapçığı"nı da hazırladığı kaydedildi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da tehlikeli dijital oyunların, uyuşturucu kadar tehlikeli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA