"Dijital verilerimizi topraklarımız gibi koruyup işleyeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, ülkelerin mevcut verilerinin ve siber hakimiyet alanlarının kendilerinin dijital toprakları olduğunu belirterek, "Verilerimizi hem topraklarımızı koruduğumuz gibi koruyacağız, hem de toprağı işlediğimiz gibi işleyip açık veri yöntemiyle paylaşarak değere dönüştüreceğiz." dedi.Teknoloji grubu NGN tarafından Tuzla Tepeören'de hayata geçirilen Türkiye 'nin en büyük veri merkezi yatırımlarından Star of Bosphorus Veri Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'un katılımıyla açıldı.Açılışta konuşan Koç, kişisel ve ticari verilerin hızlı artışının, verilerin depolanmasını, depolanma alanlarının artmasını ve bunların yönetilmesi gibi süreçleri ortaya çıkardığını söyledi.Koç, "Bu kapsamda gerçekleştirdiği yatırımlarla bu sürece katkı sağlayacak Star of Bosphorus Veri Merkezi daha da önem arz etmektedir. Değer yaratma ve sunma biçimimizi değiştiren dijital dönüşüm süreci beraberindeki birtakım riskleri de getirmektedir." ifadelerini kullandı.Yeni fırsatların yakalanmasında hızlı hareket edilememesinin ve etkin yönetişim yapısının kurulamamasının bu süreçte karşı karşıya kalınabilecek tehlikeler arasında olduğunu anlatan Koç, şöyle devam etti:"Bunun yanı sıra benimsenecek teknolojiler, bu konuda biz yerli ve milli teknolojileri benimsiyoruz, kurulacak ekosistemler, alınacak yatırım kararları, en önemlisi de siber saldırılar sonucu kaybedilecek hayati veriler diğer risk alanları oluşturmaktadır. Milli güvenliğin temininde siber güvenlik temel unsurlardan biridir. Sürekli değişen siber saldırılar giderek daha sık ve yıkıcı olmaktadır. Siber savunma, sadece doğru teknolojiyi kullanmaktan değil nitelikli insanları bir araya getirmek ve doğru politikaları uygulamaya geçirmekle olacaktır."Koç, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Ofisi'nden bahsetti.Ali Taha Koç, "2023 hedeflerimiz doğrultusunda yarının rekabetçi ekonomisinde var olabilmek için en önemli şey, yenilikçi teknolojilere çözüm üretme kabiliyetine sahip olmamız gerekiyor." diye konuştu.Bu doğrultuda verinin ve Big Data'nın arz ettiği önemden bahseden Koç, "Bugün burada açtığımız veri merkezi ile verinin korunması konusunda önemli adım atıyoruz. Ülkelerin mevcut verileri ve siber hakimiyet alanları o ülkelerin dijital topraklarıdır. Verilerimizi hem topraklarımızı koruduğumuz gibi koruyacağız, hem de toprağı işlediğimiz gibi işleyip açık veri yöntemiyle paylaşarak değere dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı."Türkiye'nin veri merkezi yetkinliğini güçlendirmek istiyoruz"Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, şirketlerin yaşanan teknolojik dönüşüm ve veri yoğunluğu karşısında hayatta kalmak için dijital dönüşüme yönelmesi gerektiğini kaydederek, buna ilişkin yatırımların şirketlere karlılık ve verimlilik olarak döndüğünü söyledi.Ermut, teknolojinin artık operasyon maliyetlerine yaptığı etkinin çok daha doğrudan olduğunun altını çizerek, firmaların da bu teknolojilere ulaşmak ve hizmet almak konusunda artık daha seçici olduğunu bildirdi.Bu kapsamda şirketler arası birleşmelerin, devralmaların, yatay ve dikey entegrasyonların söz konusu olduğunu dile getiren Ermut, "Bu durum tabii beraberinde daha bilgi teknolojileri (IT) odaklı ticari bir yaklaşım getiriyor ve şirketler daha çok entegre oldukça satış, pazarlama gibi kavramlarda hem de yatırım planlarında daha çeşitli alternatiflere gitmek zorunda kalıyorlar." dedi.Ermut, dünyadaki veri hacminin katlanarak arttığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:"Dolayısıyla hem bizim Türkiye'deki yatırım altyapısı hem de Türkiye'ye kazandırmaya çalıştığımız global yatırımcılar anlamında veri merkezleri giderek daha büyük bir ihtiyaç haline geliyor. Star of Bosphorus yatırımının burada yapılıyor olmasından çok memnunuz. Sadece yatırım değeri olarak değil, bizim bundan sonra çekeceğimiz yatırımlara olan katkılarından dolayı da çok memnunuz. Bunun gibi yatırımlara destek vermeye devam edeceğiz.""Türkiye'nin geleceğine yatırım yaptık"NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) İnanç Erol, Türkiye'nin geleceğine yatırım yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:"Yerli içerik, yerli yazılım, yerli bulut ülkemizin ekonomik olarak gelişimine, ihracatina ve uluslararası rekabete muhakkak çok ciddi fayda sağlayacaktır. Bu verilerin kesintisiz, güçlü altyapılara ihtiyacı bulunmaktadır. Bizim, Türkiye'de üretilen Milli Veriyi ülke dışına göndermeye ihtiyacımız yoktur, olmamalıdır. Dijital çağı yakalayan, 'kendi verisinin sahibi ve koruyucusu' bir Türkiye olmak için 'milli veriyi' ülkemizde tutmak amacıyla harekete geçtik ve yaklaşık 150 milyon dolar düzeyinde bir yatırımla işte karşınızda gördüğünüz bu teknolojik sanat eserini ülkemize kazandırdık."Erol, Star of Bosphorus'un bölgenin en gelişmiş veri merkezlerinden olduğunu kaydederek, bu alandaki yolculuklarını hem Anadolu'da hem de farklı teknoloji alanlarında yapacakları yatırımlarla devam ettireceklerini vurguladı.Bu yatırımla 5 yıl içerisinde Türkiye ekonomisine yaklaşık 2 milyar TL katkı sunmayı hedeflediklerini dile getiren Erol, yurt dışına veri hizmeti ihraç etmeye başladıklarını ve şimdiden 3 yabancı ülkenin veri merkezlerinden hizmet aldığını bildirdi.Erol, veri merkezinin tam kapasiteye ulaştığında bin kişiden fazla istihdam sağlayacağını sözlerine ekledi.