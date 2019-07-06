'Dijital yuvalı' leylek ailesi için kanser tehdidi

ANTALYA'da 15 yıldır aynı baz istasyonu direğine yuva yapan leylek çifti, bu yıl da aynı yere yuva kurdu. Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, "Baz istasyonu sürekli radyasyon yayıyor. Hem leylek çifti hem de yavruları aylarca orada bekliyor ve radyasyona maruz kalıyorlar. Bu durum tıpkı insanlardaki gibi kansere neden olabilir" dedi.

Antalya'da 15 yıldır her yıl aynı yere yuva yapan ve burada yumurtlayan leylek çifti, bu yıl da aynı yuvaya geldi. Etrafı ağaçlarla çevrili düz arazideki baz istasyonunu kendisine yuva edinen leylek çifti, görenlerin ilgisini çekiyor. 60 metrelik direğin tepesinde yumurtadan çıkan 2 yavrusuna bakan dişi leylek, erkek leyleğin gün içinde getirdikleriyle hem kendisi besleniyor, hem de yavrularını doyuruyor. Dişi leylek, gölgede 40 dereceyi bulan sıcaklığa rağmen saatlerce yavrularının başında bekliyor. Erkek leyleğin yuvaya gelişi ise ender görülüyor.

KANSER EDEBİLİR

Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, çiftin yuva yeriyle ilgili şanssız bir tercih yaptığını söyledi. Göçmen olmalarına rağmen leyleklerin her yıl aynı rotada ilerlediğini ve aynı yere yuva yaptığını anlatan Murat Karabayoğlu, "Baz istasyonu sürekli radyasyon yayıyor. Mühendisler zararı en aza indirmek için mutlaka ölçümlerini yapmıştır. Ancak leylekler, yuvasını baz istasyonunun tam ortasına yapmış. Zarar görüyor olabilirler. Hem leylek çifti, hem de yavruları aylarca orada bekliyor ve radyasyona maruz kalıyorlar. Bu durum tıpkı insanlardaki gibi kansere neden olabilir" dedi.



- Antalya