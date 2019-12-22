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Dijitalleşen Veri Nasıl İşlenmeli mi Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?

ICRON Ürün Yönetimi Direktörü Dr. Z. Melis Teksan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

22.12.2019 02:03 | Son Güncelleme: 22.12.2019 02:03
ICRON Ürün Yönetimi Direktörü Dr. Z. Melis Teksan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Dijital veriyi işleme noktasında önemli bilgiler aktaran Teksan, konuşmasında şu noktalara değindi: "Dijital dönüşüm çağındayız ve bu dönüşüm çağında öncelikle veriyi dijitalleştirdik. Birçok işletme de bu noktada çok iyi yol aldı. Dijitalleşmiş veriden anlam çıkarmamız lazım ve doğru kararlar almamız lazım ve biz biliyoruz ki herhangi bir işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için aldığı kararlar çok önemli. ve biz bu noktada platformumuzu buna yönelik geliştirdik."
Dijitalleşen Veri Nasıl İşlenmeli mi Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?

Dijital Dönüşüm, TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv


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