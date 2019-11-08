Dijitalleşmenin geleceğini sektörün zirve isimleri konuşacak

,/ Altınbaş Üniversitesi ve Borsa İstanbul 'un katkılarıyla Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Çelebi Stratejik Danışmanlık tarafından düzenlenen "Dijital Yönetim ve Kırılma" paneli, Türkiye'nin dijital teknolojilerde dünya çapında projelere imza atan marka isimlerini bir araya getirecek.

Hemen her sektörün temel dinamiklerini köklü bir değişime uğratan dijitalleşme, yönetim ve finans alanında da bir çığır açtı. Dünya sürekli gelişen dijital teknolojilerle bugün başka bir boyuta taşınırken, yakın gelecekte dijitalleşmenin küresel etkileri, alanında çok önemli isimlerin katılacağı "Dijital Yönetim ve Kırılma Paneli" ile konuşulacak. Panel, 12 Kasım Salı günü Borsa İstanbul'da gerçekleşecek.

"DUAYEN İSİMLER BİR ARAYA GELİYOR"

Düzenlenecek panel hakkında bilgi veren Ekonomiden Sorumlu Devlet Eski Bakanı ve Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Işın Çelebi, Türkiye'nin geleceğini dijitalleşme yolunda atacağı adımların şekillendireceğini belirterek, üniversite olarak bu alanda Türkiye'nin duayen isimlerini buluşturacakları panelle dijital değişime öncülük etmek istediklerini söyledi.

Çelebi, "Çin'den Avrupa'ya dijital dönüşümdeki başarılı çalışmalarıyla tanınan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan, TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, TBV Genel Sekreteri Çağdaş Ergin, Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Erdem Erkul, Blockchain Türkiye YK Üyesi Dr. Soner Canko, BTC Türk CEO'su Özgür Güneri'nin yanı sıra aralarında Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mahfi Eğilmez, Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Ercan Gegez, Prof.Dr. Berrin Ceylan Ataman ile Prof.Dr. Ersin Kalaycıoğlu gibi isimlerin yer aldığı çok değerli akademisyenler bir araya gelecek. Türkiye'nin yakın geleceğinde dijitalleşmeyi alanında marka olmuş isimlerle konuşacağız" dedi.

Açılış konuşmasını Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın yapacağı programa Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın da katılımı bekleniyor. Borsa İstanbul Salonlarında 12 Kasım Salı saat 09.00'dan itibaren başlayacak oturumlarla sürecek panele katılım biletleri biletix'den temin edilebiliyor.

- İstanbul