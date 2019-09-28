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Dik baktı, direğe çarptı

Dik baktı, direğe çarptıKanada (DHA) ? Kanada'da son anda kendisine yol veren bir sürücüye dik bakışlar atarak kaldırıma yürüyen adamın direğe çarptı anlar sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

28.09.2019 11:23
Dik baktı, direğe çarptı
Kanada (DHA) ? Kanada'da son anda kendisine yol veren bir sürücüye dik bakışlar atarak kaldırıma yürüyen adamın direğe çarptı anlar sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.
Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Hamilton şehrinde bir aracın yol kamerasınca kaydedilen görüntülerde, seyir halindeki aracın, yolun karşısına geçen yayaya son anda yol vermek için durduğu, yayının ise sürücüye dik bakışlar attığı görülüyor. Görüntünün devamında ise, gözünü sürücüden ayırmayan yayanın kaldırıma çıktığı ancak elektrik direğini fark etmeyerek çarptığı görülüyor. İzleyenleri tebessüm ettiren görüntü, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Dik baktı, direğe çarptı

Kanada, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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