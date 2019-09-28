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Dik baktı, direğe çarptı
28.09.2019 11:31
Dünya
Kaynak: DHA
Trump, Ruhani'nin açıklamalarına yanıt verdi
Rusya'da evin balkonunda sigara içmek yasaklanıyor
Son Dakika Dünya Haberleri
14:31
Osman Hamdi Bey'in "Kur'an Okuyan Kız" eseri 6 milyon 315 bin sterline satıldı
13:46
Uluslararası Suriye Konferansı: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 5 öneri
13:46
Trump'a yönelik azil soruşturmasına ABD'li eski diplomat ve üst düzey yetkililerden destek
13:31
Sezaryen doğum ile otizm arasında bağ var mı?
13:24
Roma'da turistlere 'iki tabak makarna ve su için 2700 TL hesap'
13:01
Fırat'ın doğusunda ABD'nin 'güvensiz' bölgesi
12:55
Yatları su almaya başladı,imdat çağrılarına lüks yolcu gemisi cevap verdi
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