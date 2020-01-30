Haberler » Güncel » Dik yamaçta kurt ve yaban keçisi kardeşliği - Haber

Dik yamaçta kurt ve yaban keçisi kardeşliği

Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekipleri dik yamaçta kurt ve yaban keçisini yan yana görüntüledi.

30.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:03Dik yamaçta kurt ve yaban keçisi kardeşliği
Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekipleri dik yamaçta kurt ve yaban keçisini yan yana görüntüledi. keçisinin 2 metre kadar altında duran kurt ve yaban keçisinin sakinliği dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Akseki Şefliği sorumluluk alanında bulunan Giden Gelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında bir kurt ve hemen yakında bulunun yaban keçileri görüldü. Kurdun sakin bir şekilde durması, herhangi bir saldırgan davranış sergilememesi ve yaban keçilerinin durumdan ürkmeyip sakinliklerini kaybetmemeleri bu ilginç karede birleşti. - ANTALYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yaban, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
15:02  Tuba Büyüküstün Kimdir? Tuba Büyüküstün kaç yaşında, nereli?
30.01.2020 17:11:02