Dik Yamaçta Mahsur Kalan Koyun İtfaiyenin Operasyonu ile Kurtarıldı

Dik yamaçta mahsur kalan koyun itfaiyenin operasyonu ile kurtarıldı
KAYSERİ - Kayseri
'nin Kocasinan
ilçesinde dik yamaçta mahsur kalan koyunu itfaiye ekipleri halatla aşağı inerek kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Saraycık
Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir koyun sürüden ayrılarak dik yamaca çıktı. Koyun geri dönemeyince çoban durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma
ekipleri de itfaiyeden yardım istedi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halatla yamaca inerek koyunu kurtardı. Sürünün çobanı da itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kayseri,Kocasinan,İtfaiye
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:13