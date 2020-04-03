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DİKA'dan Kovid-19 ile mücadele projelerine 6 milyon lira destek

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), "Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında salgınla mücadele projelerine 6 milyon lira hibe desteği sağlayacak.

03.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:08
DİKA'dan Kovid-19 ile mücadele projelerine 6 milyon lira destek
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), "Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında salgınla mücadele projelerine 6 milyon lira hibe desteği sağlayacak.
DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, yaptığı açıklamada, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye katkı sağlayacak, acil çözüm sunan projeleri destekleyeceklerini belirtti. Proje teklifi çağrısı kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara toplam 6 milyon lira destek sağlayacaklarını ifade eden Altındağ, şöyle konuştu:
"Program kapsamında TRC3 Bölgesi olan Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde salgınla mücadele için bu kaynağın seferber edilerek harekete geçirilmesinin bölgemiz ve ülkemiz için fark meydana getirecek etkin sonuçları olacaktır. Salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınması, başta risk grupları olmak üzere toplum sağlığının korunması ile olumsuz etkisinin en aza indirilmesini hedefliyoruz."
Altındağ, özellikle salgın riskinin yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projeleri destekleyeceklerini dile getirdi.
İlk aşamada virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, ikinci aşamada halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, son aşamada salgının bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılması yönelik projeleri dikkate alacaklarını aktaran Altındağ, şunları kaydetti:
"Proje başına asgari destek tutarı 200 bin lira, azami 1 milyon lira olmak üzere yüzde 100 oranında hibe desteği sağlanacaktır. Başvurular elden yapılmayacak olup internet aracılığıyla Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2020'dir. Programa ilişkin sorular ajansın proje@dika.org.tr elektronik posta adresi aracılığıyla cevaplandırılacaktır. Program hakkında detaylı bilgiye vatandaşlar www.dika.gov.tr adresinden ulaşabilirler."

Kaynak: AA

Etiketler: Dicle Kalkınma Ajansı, Yılmaz Altındağ, Altındağ, Ekonomi
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