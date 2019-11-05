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DİKA Genel Sekreteri Altındağ, Siirt'te

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Siirt'e geldi.

05.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:14DİKA Genel Sekreteri Altındağ, Siirt'te
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Siirt'e geldi.
Altındağ bir kafede gazetecilere yaptığı açıklamada, TRC-3 bölgesinde yer alan Siirt'te son üç yılda 165 girişimcinin yatırım teşvik belgesi için başvuru yaptığını söyledi.
Siirt'in kalkınması için çalışmalara ağırlık verileceğini aktaran Altındağ, şunları aktardı:

"2019'da yatırım imalat sanayinde yüzde 23 artmış sağlandı. 2019'da yatırımların tamamlanmasıyla toplam bin 500'ün üzerinde istihdam beklenmektedir. Sadece imalat sanayisinin bölge istihdamına katkısı, yatırımlar tamamlandığında bin 200 kişiden fazla olacak. 2019'da Siirt'te toplam yatırım artışı bir önceki yıla göre yüzde 35 düzeyinde artış göstermiş. Bu yatırımların tamamlanmasıyla bir önce yıla göre istihdam sayısı yüzde 300 düzeyinde olacak."

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Kaynak: AA

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