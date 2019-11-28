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DİKA Yönetim Kurulu, Şırnak'ta toplandı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapıldı.

28.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:12DİKA Yönetim Kurulu, Şırnak'ta toplandı
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapıldı.
Vali Pehlivan bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ajansın 98'inci yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, kalkınma ajanslarının sorumluluk üstlendiği bölgelerde ekonomik ve turizm değerlerini ifade eden unsurlar olduğunu söyledi.
Vali Pehlivan devamında şöyle devam etti:
"Sosyal yaşama ilişkin konuları tespit edip bunlara yönelik projeler geliştirmesi, gerek iş dünyası gerek sanayinin gelişmesi gerek turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik konularla ilgili gerekse sosyal ve kültürel konularla ilgili dönemsel olarak yayımlanan başlıklar ve çağrılar doğrultusunda hem kamu kurumlarının, sivil toplum teşkilatlarının hem de yerel yönetimlerin, iş dünyasından girişimcilerin projelerini sunduğu yapılardır. Her yıl belirlenen bütçeler doğrultusunda da bu projeler desteklenmeye çalışılıyor. Hizmet alanı itibari ile hitap ettiği illerin kalkınmasına gelişmesine bu bağlamda katkı sunmaya çalışıyor. Ben illerimiz için hayırlara vesile olmasını, faydalı neticelere vesile olmasını temenni ediyorum."
Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.
Toplantıya, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Batman Valisi Hulusi Şahin, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, belediye başkan vekilleri, oda ve il genel meclis başkanları katıldı.

Dicle Kalkınma Ajansı, Hamza Pehlivan, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

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