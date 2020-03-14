DİKAB'dan Hecinler Düzenli Depolama Tesisi açıklaması
Düzce İli Katı Atık Birliği (DİKAB), Hecinler Düzenli Depolama Tesisi için yürütülen hukuki sürecin sona erdiğini ve tesisin tekrar işletmeye açılmasının önünde herhangi hukuki bir engel kalmadığını bildirdi.
14.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:28
Düzce İli Katı Atık Birliği (DİKAB), Hecinler Düzenli Depolama Tesisi için yürütülen hukuki sürecin sona erdiğini ve tesisin tekrar işletmeye açılmasının önünde herhangi hukuki bir engel kalmadığını bildirdi.
DİKAB'tan yapılan açıklamada, 2015 yılında işletmeye açılan Hecinler Düzenli Depolama Tesisi'nin hukuki sebepler nedeniyle faaliyetlerinin askıya alındığı anımsatıldı.
Tesis için yürütülen hukuki sürecin mahkemelerce nihayete erdirildiği kaydedilen açıklamada, tesisin tekrar işletmeye açılmasının önünde herhangi hukuki bir engel kalmadığı kaydedildi.
Açıklamada, Düzce Belediyesi ve DİKAB'a bağlı diğer belediyeler ve İl Özel İdaresi birlikte "Sıfır Atık" yaklaşımına uygun olarak Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Fabrikası kurulacağı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Çöpler kapalı alanda ayrıştırılacak ve işlenecektir. 50 milyon liralık bu yatırım ile yaklaşık 100 kişinin istihdam edileceği bir fabrika olarak faaliyet gösterecek bu tesiste tüm atıklar, en son teknoloji ile işlenecektir. Biz bir fabrika kuruyoruz. Çöp dökmüyoruz, çöp depolamıyoruz. Türkiye'ye örnek bir sıfır atık tesisi kuruyoruz."
DİKAB'tan yapılan açıklamada, 2015 yılında işletmeye açılan Hecinler Düzenli Depolama Tesisi'nin hukuki sebepler nedeniyle faaliyetlerinin askıya alındığı anımsatıldı.
Tesis için yürütülen hukuki sürecin mahkemelerce nihayete erdirildiği kaydedilen açıklamada, tesisin tekrar işletmeye açılmasının önünde herhangi hukuki bir engel kalmadığı kaydedildi.
Açıklamada, Düzce Belediyesi ve DİKAB'a bağlı diğer belediyeler ve İl Özel İdaresi birlikte "Sıfır Atık" yaklaşımına uygun olarak Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Fabrikası kurulacağı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Çöpler kapalı alanda ayrıştırılacak ve işlenecektir. 50 milyon liralık bu yatırım ile yaklaşık 100 kişinin istihdam edileceği bir fabrika olarak faaliyet gösterecek bu tesiste tüm atıklar, en son teknoloji ile işlenecektir. Biz bir fabrika kuruyoruz. Çöp dökmüyoruz, çöp depolamıyoruz. Türkiye'ye örnek bir sıfır atık tesisi kuruyoruz."
Kaynak: AA
Manşet
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