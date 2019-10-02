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Dikenli telden kurtulamayınca alevler arasında kalıp öldü

Yalova'da tarlasındaki kuru otları tutuşturduktan sonra alevlerin büyümesi üzerine kaçarken dikenli tele takılan kişi hayatını kaybetti.

02.10.2019 14:56Dikenli telden kurtulamayınca alevler arasında kalıp öldü
Yalova'da tarlasındaki kuru otları tutuşturduktan sonra alevlerin büyümesi üzerine kaçarken dikenli tele takılan kişi hayatını kaybetti.
Elmalık köyünde yaşayan Mustafa Güner (69), köy girişinde bulunan tarlasında kuruyan otları yakmak istedi.
Otları tutuşturan Güner, alevler büyüyünce uzaklaşmak istedi ancak dikenli tellere takılınca bunu başaramadı.
İhbarın ardından gelen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale sırasında Güner'in yanmış cesedini fark etti.
Daha sonra olay yerine jandarma ekipleri de gönderildi.
Alevler itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü.
Güner'in cesedi ise Yalova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Yaşamını yitiren Mustafa Güner'in, bir dönem Yalova Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Mustafa Güner, Elmalık, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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