Dikey Bahçe Panelleri Mevsimlik Çiçeklerle Süslendi

Antakya Atatürk Caddesi'nde bulunan stadyum kenarına dikey bahçede peyzaj çalışması başlatan HBB ekipleri, 95 metre boyundaki dikey bahçe panellerine mevsimlik çiçek ve bitki yerleştiriyor. Şehrin görüntüsüne farklı bir hava katan bu çalışmalarda kullanılan çiçekler, kadın çiftçiler tarafından üretiliyor.

Kentin birçok noktasında devam eden çalışmaların tamamlanarak bitirileceğini ifade eden HBB yetkilileri, gerçekleştirilen çalışmaların korunması konusunda vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: Bültenler