Dikey Geçiş sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? DGS giriş belgesi ÖSYM AİS'te!

ÖSYM tarafında yapılacak DGS adayları için yarın açık tutulacak nüfus müdürlükleri yayınlandı. Kimlikleri ile kayıp, mühürsüz gibi sorunları olanlara verilecek Geçici Kimlik Kartları için aşağıdaki bağlantıdan size uygun olana gidebilirsiniz. Sınava girerken gerekli olacak sınav giriş belgesi ise ÖSYM AİS'ten alınabiliyor. Peki DGS saat kaçta başlayacak?

SINAV GÜNÜ AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2019 DGS), 30 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak. 150 dakika süre verilen sınav için 10.00'dan sonra kapılar kapanacak, gelenler alınmayacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınavın cevaplama süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

DGS GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, aşağıdaki bağlantıdan ulaşacağınız ÖSYM'nin AİS sayfasından T.C. Kimlik numaraları ve şifreniz ile edinebilirsiniz.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI GİRİŞ BELGESİ

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. 2019 DGS sonuçları, 25.07.2019 tarihinde ilan edilecek.