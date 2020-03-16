Dikili açıklarında motoru arızalanan bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında motoru arızalanan botta yardım isteyen 9 sığınmacı kurtarıldı.
16.03.2020 00:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:22
İzmir 'in Dikili ilçesi açıklarında motoru arızalanan botta yardım isteyen 9 sığınmacı kurtarıldı.
Bademli açıklarında bir grup sığınmacı, içinde bulundukları lastik botun motorunun arıza yapması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botta bulunan Suriye uyruklu 9 sığınmacıyı kurtardı.
Kaynak: AA
Etiketler : Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bademli, Dikili, İzmir, Güncel
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