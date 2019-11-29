Dikili'de 25 göçmen yakalandı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Dikili ilçesi açıklarında, çarşamba günü lastik botla yasa dışı geçiş yapıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içerisinde Afganistan uyruklu 25 göçmen yakalandı. 7'si erkek, 5'i kadın, 13'ü çocuk göçmen kıyıya getirildi. Göçmenler, göçmen kimlik tespit işleminin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.