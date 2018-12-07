Dikili'de 45 Göçmen Ölüme Yolculukta Yakalandı

07 Aralık 2018 Cuma 10:47



07 Aralık 2018 Cuma 10:47

İzmir Dikili ilçesinde deniz üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 45 göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Dikili ilçesi Madra Çayı önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı. Hemen bölgeye intikal eden ekipler, ölüme yolculuk yapan göçmenleri durdurdu. Aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 45 göçmen, sahil güvenlik botuna alındı. Göçmenlerin işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresine sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR