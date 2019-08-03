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Dikili'de 50 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

03.08.2019 17:35 Dikili'de 50 kaçak göçmen yakalandı
İZMİR'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından saat 01.30 sıralarında, ilçedeki Madra Çayı açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yapmaya çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kaçaklara ait lastik botu durdurdu. Bottaki, 46'sı Suriye, 4'ü Filistin uyruklu toplam 50 kaçak, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. 19'u kadın, 22'si çocuk olan kaçaklar,  işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Yunanistan, Dikili, Güncel

Kaynak: DHA

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