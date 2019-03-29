Dikili'de Akıncı Sesleri

Cumhur ittifakının adayı Sema Akıncı, CHP'nin kalesi görülen ve kim CHP'den aday gösterilirse kazanır denilen Dikili'de gönülleri fethetti. Topladığı kalabalıklarla durumu eşitledi. Akıncı'nın akşam toplantılarına binlerce Dikilili katılıyor.

Daha önce CHP'de meclis üyeliği yapan ve bu dönem kendisine gelen teklifi kabul ederek Belediye Başkan Adayı olan Sema Akıncı'nın kahvehane konuşmaları miting havasında geçiyor. Akıncı yaptığı konuşmalarda; "Bu yerel seçim, genel seçim değil. Partiler üstü bir aday olarak çıktım karşınıza. Benim rozetim Mustafa Kemal Atatürk. Yıllardır Dikili'de siyaset yapıyorum. Merkez sağda siyaset yapmama karşın CHP'de meclis üyeliği yaptım. Şimdide Cumhur ittifakının adayıyım. Tek derdim Dikili'ye hizmet etmek ve devletimizin olanaklarından Dikili'yi faydalandırmak" diyor.

Karşılık vermiyor, ayrıştırmıyor

CHP adayı Adil Kırgöz'ün kahve konuşmalarında ayrıştırmacı ve tartışmacı üslup kullanmasına cevap vermeyen Akıncı; "Biz kavgaya değil, hizmet etmeye geliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemize projelerimizi götürüp, biran önce hizmete sokmak istiyoruz. Kentimize kazandıracağımız tesislerden halkımızın faydalanmasını istiyoruz. Evet, Dikili bu konuda geride kaldı. Ancak artık bunları geride bırakıp yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. Ben bu kentin sokaklarında büyüdüm. Tüm sorunları biliyorum. Eğitimden sağlığa hazırladığımız tüm projeleri devletimizin de desteğini sağlayarak gerçekleştireceğiz. Dikili artık kavga istemiyor. İnsanımız Dikili'de huzur istiyor, hizmet bekliyor. Bunları gerçekleştirmek için geliyoruz" diyor.

"Dikili'de yaşayan herkes bizim kardeşimiz, herkese eşit hizmet götüreceğiz, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz" sözleriyle halkın takdirini kazanan Akıncı; "Yaklaşık 20 gündür her akşam benimle birliktesiniz. Burada büyük kalabalıklar oluşturuyoruz. Ancak duyuyorum ki bazı aday arkadaşlarım, halkımızı mitinglerine gelmeye zorluyor. Daha da acı olan oraya giderseniz onlardan olursunuz gibi sözler sarf ediliyor. Böyle sosyal demokratlık olmaz. Hiç kimse Dikili halkını ayrıştıramaz. Her zaman bunun karşısında oldum. Olmaya da devam edeceğim. Herkes istediği adayı desteklemekte özgürdür. CHP'de ki seçmenlerde benim kardeşim. Halkımızın takdiri ile mazbatayı alırsam herkese eşit hizmet edeceğim" dedi.

Gurur duyacağınız bir Dikili yaratacağız

Dikili'de ki balıkçı barınağı sorunundan, kültür merkezine, spor tesislerine, alt yapı sorunlarına kadar her şeyi projelendirdiklerini ve bu konuda devletin büyük desteğini alacaklarını ifade eden Akıncı; "Ben ve ekibim sadece yaşama geçirmek istediğimiz projelerle kendimizi anlattık. Herkesin takdirini kazanan, peyzajıyla, duruşuyla, gerçekleştirilmiş projeleriyle, kültürü ve sanatıyla, kısa zamanda tamamlanacak olan alt yapı sorunlarıyla her kesimin gurur duyacağı bir Dikili yaratacağız" diyor.

Kaynak: Bültenler