Dikili'de Çanakkale Zaferi Törenle Kutlandı

İzmir
'in Dikili Urla
ve Ödemiş
ilçelerinde "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü" dolayısıyla tören yapıldı.
Dikili'deki tören Atatürk Meydanı
'nda Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Meydandaki törenin ardından Dikili Belediyesi Kültür Evindeki programa geçildi.
Programda, öğrenciler tarafından "Son Yoklama" adlı gölge oyunu sergilendi, "Çanakkale Destanı" adlı oratoryo sunuldu.
Çanakkale Savaşı konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör
, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun
, Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Ulus
, Dikili İlçe Emniyet Müdürü Fatih
Haykırer, Dikili İlçe Jandarma
Komutanı Alaattin Duru, Dikili İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Beytullah Yurt, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Urla
Urla Cumhuriyet Meydanı
'nda çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.
Şeref defterini imzalayan Urla Kaymakamı Önder Can, burada günün önemini anlatan bir konuşma yaptı.
Daha sonra protokol üyeleri Yıldıztepe
Şehitliğinde şehitliğe çelenk sundu, şehitler için dualar edildi.
Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde Hakan Çeken Anadolu Lisesi
tarafından organize edilen etkinlikte de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çanakkale Zaferi
belgeseli gösterildi.
Şehitler günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere plaket takdiminden sonra okul korosu Çanakkale türkülerini seslendirdi, "Çanakkale Destanı" adlı oratoryo sunuldu.
Törene ilçe protokolünün yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Ödemiş
İlçe meydanında düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün önemini anlatan Astsubay Üstçavuş Mehmet Uçar
, "Şehitleri anma vesilesiyle, bir araya geldiğimiz bu anlamlı günde, bu toprakları bize vatan kılmak için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete göç eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz." dedi.
Zungurlu Mezarlığındaki şehitlik ziyaretinin ardından Ödemiş Belediye Kültür Merkezinde, Şehit Ayhan Kökmen Fen Lisesi tarafından hazırlanan etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinlikte, protokol konuşmalarının ardından "Çanakkale Destanı" adlı oratoryo sunuldu, Çanakkale türküleri seslendirildi.
Kültür Sanat
Kaynak: AA