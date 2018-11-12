Dikili'de Göçmen Teknesinin Battığı İhbarı

İzmir
'in Dikili
ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battığı ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Denizköy
bölgesi Karaada önlerindeki balık çiftlikleri mevkisine 06.20 sularında yüzerek çıkan 2 düzensiz göçmen, teknelerinin battığını ve 10 kişinin kayıp olduğunu söyledi.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri sevk edildi.
Bir sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botuyla bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
İzmir,Dikili
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:10