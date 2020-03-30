Dikili'de Hummalı Çalışma

Dünyada olduğu gibi Türkiye 'yi de etkisi altına alan koronavirüse karşı her gün hız kesmeden dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren Dikili Belediyesi ekipleri diğer yandan kent içi saha çalışmalarını da elden bırakmıyor.

Yoğun mesai

Dikili Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından koordineli bir şekilde yürütülen koronavirüs ile mücadele çalışmaları başta vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlar olmak üzere ilçenin dört bir noktasında devam ederken, belediyecilik hizmetleri de aksatılmadan sürdürülüyor. İlçenin yol asfaltlama, bakım onarım, yenileme gibi birçok hizmeti belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

"Dikili'miz için çalışmaya devam"

İlçedeki koronavirüs için alınan önlemlerin yanı sıra saha çalışmalarına da önem verdiklerini ve hizmetlerin Dikili'de devam ettiğini belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, " Bu bir ekip işi. Halkımızın bizlerden beklentileri var. Şartlarımız ne olursa olsun onların bu beklentilerini cevapsız bırakamayız. Ekiplerimizin bir bölümü koronavirüse karşı gerçekleştirdiğimiz dezenfektasyon çalışmalarını sürdürürken diğer bir bölümü ise kent estetiğini ve ilçemizin ihtiyaçları noktasındaki hassasiyetlerini gideriyorlar. Eski belediye binası yıkım ve yenileme olmak üzere Ilıca mevkii üretim yolları, Merdivenli-Esentepe asfalt onarım çalışması, Salimbey Mahallesi yol onarım ve yapım çalışmaları, Hasan Tahsin caddesi, Nazım Hikmet Parkı, Olof Palme Anıtı, Şehit Astsubay Mesut Akmeşe Spor Kompleksi, Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabiltasyon Merkezi, Kabakum Mahallesi Alaçık çevresi, Bademli mahallesi sokaklarının yapımı, sevgi yolu düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Biz, Dikili'miz için her alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz evlerinde kalmaya özen göstermeleri. Evde kal, sağlıklı kal Dikili" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler