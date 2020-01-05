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Dikili'de kaçak göçmenlerin botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı: 4 ölü, 1 kayıp (2)

KAÇAK GÖÇMENLERDEN 1'İNİN DAHA CESEDİ BULUNDUİzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botun Sahil Güvenlik botu ile çarpışmasının ardından çalışma başlatan ekipler, 1 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaştı.

05.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:12 Dikili'de kaçak göçmenlerin botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı: 4 ölü, 1 kayıp (2)

KAÇAK GÖÇMENLERDEN 1'İNİN DAHA CESEDİ BULUNDU

'in ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botun Sahil Güvenlik botu ile çarpışmasının ardından çalışma başlatan ekipler, 1 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaştı. Böylelikle ölen kaçak göçmenlerin sayısı 4'e yükseldi. Diğer 1 kayıp kaçak göçmeni ise 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 helikopteri ile havadan ve denizden arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Kaçak göçmenlerin tamamının Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi.

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir),



Dikili, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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