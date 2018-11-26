Dikili'de Kadını Anlatan Resimler Büyük İlgi Gördü

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Eğitsel Resim Çalışma Grubu üyelerinin eserlerinden oluşan "Kadın" temalı karma resim sergisi sanatseverlerden tam not aldı.25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Dikili Belediyesi Çandarlı Hizmet Binası Çok Amaçlı Salonu'nda açılan sergide karakalem, akrilik ve sulu boya tekniği ile yapılmış eserler sergilendi.

KADINI YANSITAN 36 ESER

Resim Öğretmeni Semih Sümer tarafından verilen derslerin kursiyerleri Kübra Ateşoğlu, Nezahat Çalı, İlhan Güngör, Elbirle Gönülal, Sezer Yıldır, Mine ve Latif Songüler'in emek verdiği eserlerin yer aldığı sergide kadınların yaşamdaki rolleri ile hüzünleri, mutlulukları ve yaşadıkları ortamları yansıtan karakalem, akrilik ve sulu boya tekniği ile yapılmış 36 eser yer aldı. Kursiyerler tarafından hazırlanan ve büyük beğeni toplayan tuvallerin aldığı serginin açılışını Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Taner Şen ile Dikili Belediye Meclis Üyesi Hakan Başaran sanatseverlerle birlikte gerçekleştirdi.

MUSTAFA BAŞKANA ANLAMLI TEŞEKKÜR

Serginin açılışında konuşan Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Taner Şen, temasında yaşamın en güzel rengi olan kadınları yansıtan bir sergiyi sanatseverlerin ziyaretine açmaktan büyük onur duyduklarını belirtti. Sergide eserleri sergilenen kursiyerler de, kendilerine büyük destekler sunan, sanatın ve sanatçının her zaman yanında olan Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun ve Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederek duydukları mutlulukları dile getirdiler.