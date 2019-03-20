Dikili'de Yurtta 7 Çocuğa Cinsel İstismar Davasında Savcı Mütalaasını Verdi

Kaynak: DHA

İZMİR'in Dikili İlçesinde özel yurtta kalan ve yaşları 9 ile 12 arasında değişen 7 erkek öğrencinin temizlik görevlisi Ö.F.E. tarafından cinsel istismara uğraması ile ilgili davaya, Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Savcının mütalaasını verdiği duruşma ertelendi.İsmetpaşa Mahallesi'ndeki özel yurtta kalan, yaşları 9 ile 12 arasında değişen 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan temizlik görevlisi Ö.F.E., 21 Aralık 2017 tarihinde gözaltına alındı. Poliste ve sevk edildiği adliyede suçunu itiraf eden Ö.F.E. tutuklandı, yurt ise İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatıldı. Ö.F.E. hakkında, 7 çocuğa cinsel istismar suçundan dava açıldı.Davanın 4'üncü duruşması bugün Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kapalı yapılan duruşmada, savcı mütalaasını verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.Duruşma sonrası Bergama Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, Dikili eski Belediye Başkanı Osman Özgüven, KESK Genel Başkanı Aysun Gezen, Veli-Der Genel Başkanı İlknur Kaya Bahadır, Eğitim-Sen MYK Üyesi Özgür Bozdoğan ve Eğitim-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç da katıldı. Açıklamaya Dikili Kadın Platformu, Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi, Bergama-Dikili-Edremit Eğitim-Sen Temsilcileri, Bergama KESK Birleşenleri, Dikili Demokrasi Platformu, Karşıyaka Kent Konseyi, Bergama Veli-Der, Bergama Çevre Platformu, Atatürkçü Düşünce Derneği Dikili Şubesi ve Eğitim-Sen 3 No'lu Şube temsilcileri de destek verdi. Eğitim-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:"Son yıllarda Türkiye'nin pek çok yerinde yaşanan ve çocukları hedef alan bu tür istismar suçlarının hedefinde olan çocuklarımız ve aileleri adalet mücadelesinde kesinlikle yalnız değildir. Mahkemelerin çocukları ilgilendiren cinsel sömürü davalarında kararlarını verirken Türkiye'nin kabul ettiği sözleşmeleri hayata geçirmelerinin bir uluslararası ve insani yükümlülük olduğunu hatırlatıyor, Dikili davası başta olmak üzere, ülkenin neresinde yaşanırsa yaşansın çocuk istismarı ile ilgili davaların takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz."'ÇOCUKLARIMIZIN ÜZERİNDEN ELLERİNİZİ ÇEKİN'KESK Genel Başkanı Aysun Gezen de "Çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin, diyoruz. Bilimsel, laik eğitimi her zaman savunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı da, toplumumuzun geleceğini de koruyacağız" dedi.'YURTLAR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN OLMALI'Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Özgür Bozdoğan ise "Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan çağrının altını çizmek gerekiyor. Çocukların kaldığı öğrenci yurtları Milli Eğitim Bakanlığı'nın olmalı. Çocukların okuması gerektiği okullar, evlerine en yakın okullar olmalı. Köylerdeki ve beldelerdeki okulları kapatırsanız, kamuya ait yurt açmazsanız, kamu görevlileri eliyle öğrencileri bu yurtlarda kalmaya yönlendirirseniz ortaya çıkan sonuç bu olur" diye konuştu.Veli-Der Bergama Temsilcisi Meral Öğüten de "Tüm sorumlular hesap verene kadar alanlarda olmaya devam edeceğiz. Demokratik, laik, bilimsel, parasız ve çağdaş eğitim istiyoruz" ifadelerini kullandı.- İzmir