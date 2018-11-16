Dikili'deki Göçmen Faciasına 2 Tutuklama

İzmir
'in Dikili
ilçesinde, göçmenleri taşıyan teknenin batmasına ilişkin yasa dışı geçişi organize ettikleri tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.
Dikili ilçesinde, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise sağ kurtarıldığı olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kurtulan düzensiz göçmenlerin ifadelerine başvurulmuş ve H.S. (31) ile H.Y. (36) adlı kişiler yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, göçmenler tarafından da teşhis edildi.
Düzensiz göçmenleri İstanbul
'dan iki otomobille İzmir'e getiren zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar sevk edildiği Dikili Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine konuldu. - İZMİR
İzmir,Dikili