03.07.2019 11:14
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Dikili ile Midilli arasında feribot seferleri başladı

Dikili ile Midilli arasında feribot seferleri başladı

İZMİR'in Dikili ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında, karşılıklı feribot seferleri düzenlenmeye başlandı.

İZMİR'in Dikili ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında, karşılıklı feribot seferleri düzenlenmeye başlandı. Seferlerin, her salı yapılacağı belirtildi.
Dikili ile Midilli arasındaki turizmin canlandırılması amacıyla bir süredir yürütülen çalışmalar kapsamında, her hafta salı günleri için karşılıklı feribot seferleri konuldu. Feribot seferlerinin ilki, Midilli'den Dikili'ye dün gerçekleştirildi. Midilli'den 'Seda-Jale' isimli feribot ile yapılan ilk seferde, 410 kişilik Yunan turist kafilesi, Dikili Limanı'nda karşılandı. Dikili Belediye Başkanı CHP'li Adil Kırgöz, turistlere çikolata ikramında bulundu, feribot mürettebatına da çiçek verdi. Başkan Kırgöz, feribotun kaptanına ise günün anısına, üzerinde Dikili Belediyesi logosunun bulunduğu çini işlemeli tabak hediye etti.
Başkan Kırgöz, bu tür faaliyetlerin, turizm sektörünün gelişimine önemli katkısı olacağını belirterek, "Ege'nin iki yakası arasındaki dostluğu pekiştirmek adına Midilli ile karşılıklı yapılacak feribot seferlerine çok önem veriyoruz. Bunun devam etmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Bizim için önemli olan ilçemizin ekonomisinin güçlenmesi. İlk etapta salı günleri yapılmaya başlanan seferler cumartesi günü de olacak" dedi.
Seferler hakkında da bilgi veren Kırgöz, "Seferlerimiz her hafta salı günü Midilli'den saat 09.00'da geliş, aynı gün akşam saat 18.00'de dönüş olarak başladı. Sıra Dikili'den Midilli'ye gerçekleşecek seferlere geldi. En kısa sürede bu seferleri de başlatarak iki yakayı tam anlamıyla bir araya getirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.
Öte yandan ilk kafiledeki Yunan turistler, limandaki işlemlerinin ardından Dikili Çarşısı'nda alışveriş yapıp, sahildeki restoran ve kafeleri doldurdu.


- İzmir
Kaynak: DHA
Yunanistan, Dikili, İzmir, Güncel

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