Dikili kültür ve sanatın buluşma noktası oldu

CHP'li Mustafa Tosun'un 2014 yerel seçimlerinde Dikili Belediye Başkanlığı görevine seçilmesinin ardından Dikili'de başlayan ve her yıl devam eden kültür ve sanat etkinlikleri, tiyatro, sergi, seminer, konferans ve söyleşilerle tüm hızıyla sürüyor. Son olarak,103 yaşındaki Cumhuriyet Çınarı Öğretmen Emekli Sabiha Özar'ın hayatından kesitlerin anlatıldığı Çalıkuşu Belgeseli ile Ulamış Köy Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Yaşamın İçinden" adlı 2 perdelik komedi oyunu Dikilili sanatseverlerle buluştu.

"Ben Sözümü Tuttum…"

Dikili Belediyesi ev sahipliğinde Çandarlı Vuslat Demir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen iki önemli organizasyona Çandarlılı sanatseverler yoğun ilgi gösterirken, Çalıkuşu Belgeseli programında konuşan ve konuşması dakikalarca alkışlanan 103 yaşındaki Cumhuriyet Çınarı Emekli Öğretmen Sabiha Özar, "Hayatımdaki en büyük mutluluk Atatürk'ü üç kez görmemdir. Atatürk, benden öğretmen olmamı istedi. Onu bir baba gibi seviyordum. Ben sözümü tuttum ve öğretmen oldum. Her dersimde en az 10 dakika Atatürk'ü anlatırdım. Çocuklarımla, Atatürk köşesi oluştururduk. Ölümünü de gördüm, Etnografya Müzesi'ne konurken de oradaydım. Halkı aydınlatmak için Cumhuriyeti bizlere emanet etmişti. Sizler de Cumhuriyeti ve Atatürk'ün kurduğu devleti koruyacaksınız ve yaşatacaksınız" dedi.

"Sabiha Öğretmenler Çok Yaşasın"

Cumhuriyet çınarı Özar'ın ardından sahneye çıkan Dikili Belediye Başkanı Çiğdem Elibol da, "Cumhuriyetin tarihini, bir Cumhuriyet öğretmenden dinledik. Gerçekten gururlanmamak elde değil. Atatürk eğitime çok önem verirdi. Tam da savaşın ortasında Sakarya Savaşı'nda Maarif Kongresini toplamıştı. Çünkü biliyordu ki bu savaşı kazanacaktı amasonrasında eğitim savaşını da kazanması gerekiyordu.Çünkü ülkenin ancak % 5'i okuma yazma biliyordu ve öncelikle aydınlanma savaşını kazanması gerekiyordu. Ve kazandı da. Sabiha öğretmenimiz de tam bir Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı. Cumhuriyetimizin bugünlere gelmesinde onun gibi tüm eğitim neferlerinin büyük payı var. Hepsine teşekkür borçluyuz. Şu anda hayatta olmayan ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize rahmet diliyoruz. Kendilerini minnetle şükranla anıyoruz. Doğu Anadolu'da görev yaparken şehit düşen öğretmenlerimizi de sevgi ve saygı ile anıyoruz. Çalışan öğretmenlerimize Atatürk ilkeleri yolunda başarılar diliyoruz. Aydın, çağdaş öğrenciler yetiştirmelerini diliyoruz. Sen çok yaşa Sabiha öğretmenim, Sabiha öğretmenler çok yaşasın" dedi.

Hem Güldürdü Hem Düşündürdü

Günün ikinci etkinliğinde ise Ulamış Köy Tiyatrosu tarafından "Yaşamın İçinden" adlı 2 perdelik komedi oyunu sergilendi. Vedat Murat Güzel'in derleyip yönettiği gösteride yaşam içerisindeki farklı kesitler ironik bir şekilde seyirciye aktarıldı. Hem güldüren hem de düşündüren tiyatro oyunu "Yaşamın İçinden" yoğun ilgi gördü. "Sanata dokunan ellerde kir barınmaz" sloganıyla gösteriler sunan ve amatör oyunculardan oluşan topluluk gösteri sonunda yoğun alkış aldı.