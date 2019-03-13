13 Mart 2019, 16:37
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Dikili ve Foça Belediyespor Maçına Küfürler Damga Vurdu

Dikili ve Foça Belediyespor Maçına Küfürler Damga Vurdu

Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında Dikili Belediyespor, Foça Belediyespor'u 2-1 yendi.

Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında Dikili Belediyespor, Foça Belediyespor'u 2-1 yendi. Maça ise taraftarların futbolculara ettiği küfürler damga vurdu.

Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında Dikili Belediyespor, Foça Belediyespor ile karşıya karşıya geldi. Maçta, Dikili taraftarının Foça takımı oyuncularına, antrenörüne ettiği küfürler ve sahaya girme teşebbüsü maça gölge düşürdü. Maçta Dikili Belediyespor, Foça temsilcisini 2-1 yendi. - İZMİR Foça Belediyespor, Dikili, Foça, Spor
Kaynak: İHA


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