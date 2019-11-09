Haberler » Güncel » Dikili ve Menderes'te 79 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Dikili ve Menderes'te 79 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Dikili ve Menderes ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 79 kaçak göçmen yakalandı.

09.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:22Dikili ve Menderes'te 79 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in ve ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 79 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü saat 23.05'te gelen ihbarla, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında lastik bottaki bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibinceyeri tespit edilerek durdurulan lastik botta, 28'i Suriye, 12'si Somali, 4'ü Filistin uyruklu olmak üzere 44 kaçak göçmen yakalandı. 21'i erkek, 15'i kadın, 8'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı ise geçen perşembe günü saat 00.30'da, Menderes ilçesi Ahmetbeyli açıklarında bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 24'ü Suriye 10'u Filistin, 1'i Mısır uyruklu olmak 35 kaçak göçmen yakalandı. 18'i erkek, 6'sı kadın, 11'i çocuk olan grup da kıyıya getirildi.

Yakalanan toplam 79 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Menderes, Dikili, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:56 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10:55 Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
10:55 Ortaokul öğrencilerinden '1938' koreografisi
10:50 312 Yıllık Gelenek Sivasitti Hatun Caminde Devam Ediyor
10:50 FLO Watergarden İstanbul Açıkhava Konserleri devam ediyor
10:22 Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4,31'lik zam göründü! En düşük maaş 2 bin 631 lira olacak
10:07 Mehmet Metiner, Erdoğan'a iki ismi görevden alması için çağrıda bulundu
10:06 Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerini cinayet büro çözdü
09:51 Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti
09:46 Siyaset dünyası, AK Partili Mahir Ünal'ın kızının düğününde buluştu
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 10:56:32