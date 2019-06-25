25.06.2019 11:02
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Dikili ve Urla açıklarında 79 kaçak göçmen yakalandı

Dikili ve Urla açıklarında 79 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Dikili ve Urla ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 ayrı lastik botta toplam 79 kaçak göçmen yakalandı.

İZMİR'in Dikili ve Urla ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 ayrı lastik botta toplam 79 kaçak göçmen yakalandı.
Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik uçağı, dün saat 04.30 sıralarında, Dikili'nin Bademli Mahallesi açıklarında bir lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik botlarınca durdurulan botta 37'si Kongo , 7'si Suriye , 2'si Irak , 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 49 kaçak göçmen yakalandı. 20'si erkek, 14'ü kadın ve 15'i çocuk olan grup kıyıya getirildi.
Sahil Güvenlik korveti ise aynı gün saat 06.00 sıralarında, Urla'nın Demircili Mahallesi açıklarında bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki tamamı Afganistan uyruklu olan 12'si erkek, 10'u kadın ve 8'i çocuk toplam 30 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Yakalanan toplam 79 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne teslim edildi.


- İzmir
Kaynak: DHA
İzmir , Urla , Dikili , Güncel

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