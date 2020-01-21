Dikilili kadınlar Leyla'nın eşi tarafından tabancayla yaralanmasını protesto etti

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Leyla S.'nin (45) ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Murat S. (50) tarafından tabancayla yaralanması Dikili Kadın Platformu tarafından basın açıklamasıyla protesto edildi.

Dikili Sanayi Sitesi'nde kaportacılık yapan Murat S., biri süre önce aralarında geçimsizlik bulunduğu için ayrıldığı, kendisine boşanma davası açmaya hazırlanan eşi, Leyla S. ile konuşmak için Şehit Sami Akbulut Caddesi'ndeki 75. Yıl Parkı'nda buluştu. İddiaya göre, Murat S. geçen 19 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında, buluştuğu 2 çocuk annesi eşinden, boşanmaktan vazgeçmesini istedi. Ancak, Leyla S., eşinin bu isteğini geri çevirip, tekrar birlikte olmayı reddetti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Murat S., belindeki tabancasını çıkartıp, Leyla S.'ye peş peşe 7 el ateş etti. Leyla S., göğsüne ve omzuna isabet eden 2 kurşunla acı içinde yere yığıldı. Murat S., ise çevredekilerin şaşkın ve korku dolu bakışları arasında eşinin başında beklemeye başladı. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Murat S., suç aleti tabancayı yere bırakıp, olay yerine gelen polislere teslim oldu. Leyla S. ise, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan kadının hayati tehlikeyi atlattığı, göğsündeki kurşunun çıkarılamamasına rağmen durumumun iyiye gittiği bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat S., tutuklandı.

Dikili Kadın Platformu, Leyla S.'nin eşi tarafından yaralanmasını Atatürk Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti. Kalabalık, 'Erkek adalet değil, gerçek adalet', 'Hayatımızdan da haklarımızdan da vazgeçmiyoruz', 'Kadına şiddete hayır', 'Tecavüzcüleri korumak, tecavüzcülere ortak olmaktır' ve 'Kimliğimiz, emeğimiz, bedenimiz' bizimdir' yazılı pankart ve dövizleri açtı.

'ADALETİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Grup adına yapılan basın açıklamasında, "Tarih 19 Ocak 2020 Pazar. Zaman öğle vakti. Dikili'de bir kadın eşi tarafından tabanca ile herkesin gözü önünde vuruldu. En az 7 kurşun kovanı etrafa saçıldı. 2 kurşun kadına isabet etti. Bu Dikili'de üç yıl içerisinde yaşanan üçüncü koca saldırısıydı. Leyla'nın hastanede hayati tehlikesi sürüyor. Bilinci açık. Bir kurşun vücudunun içinden çıkarılamadı. Koca gözaltında. Biz adaletin takipçisi olacağız" denildi.

Açıklamanın ardından, 'Kadın cinayetlerine karşı direniyoruz', 'Cinsel şiddete karşı direniyoruz', 'Çocuk istismarına karşı direniyoruz', 'Tecavüze karşı direniyoruz' sloganları atan kalabalık, olaysız şekilde dağıldı.